به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ماهوتی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۲۴ نمایشگاه در ۶ ماهه اول سال جاری از برگزاری ۳۴ نمایشگاه تا پایان امسال خبر داد و افزود: ۲۴ نمایشگاه در نیمسال اول در تبریز برگزار شده که حدود ۶۰۰ هزار نفر از این نمایشگاه‌ها استقبال کرده‌اند، این در حالی است که نمایشگاه تهران در این ۶ ماه هنوز موفق به برگزاری ۲۰ نمایشگاه نشده است و در این راستا تا اسفند ماه امسال ۳۴ نمایشگاه دیگر نیز برگزار خواهد شد که تمام مجوزها توسط کارگروه توسعه صنایع غیرنفتی اخذ شده است.

وی به برگزاری نمایشگاه کتاب در نیمه دوم آبان ماه اشاره کرد و ادامه داد: با پیگیری‌های تمام مسئولان ذیربط، مجوز برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سالن شهریار نمایشگاه کتاب گرفته شده است و همچنین سالن‌های امیرکبیر، پروین، شهریار و آذربایجان میزبان نمایشگاه کتاب خواهند بود.

وی از برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی قهوه و چای در ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه و همچنین برگزاری نمایشگاه رینوتکس با همکاری استانداری آذربایجان‌شرقی و مجموعه ربع رشیدی در آذر ماه در تبریز خبر داد و افزود: با توجه به افزایش مصرف قهوه در استان و کشور، یک حالت سرخودی در واردات آن ایجاد شده است که در راستای سامان بخشیدن به این صنعت با همکاری سایر استان‌ها و همچنین کشورهای دیگر اعم از ترکیه نمایشگاه بین‌المللی برگزار خواهیم کرد و همچنین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر نیز در آبان ماه با حضور کشورهای خارجی همچون ترکیه و ایتالیا در تبریز برگزار خواهد شد.

ماهوتی با تاکید بر اینکه هیچ نمایشگاهی در هیچ جای استان به جز در محل سایت نباید برگزار شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته نمایشگاه‌هایی در سایر مکان‌ها برگزار می‌شد که امسال نیز به دلیل مجوزهای سازمان صمت این موضوع دوباره در استان رواج یافته است البته این نمایشگاه‌ها از طریق سازمان میادین شهرداری تبریز برگزار می‌شود که احساس می‌کنند ما با آنها رقیب هستیم در حالیکه ما با همه رفیق هستیم ولی نکته قابل توجه این است که هیچگونه نظارتی روی اینگونه نمایشگاه‌ها خارج از سایت مرکزی وجود ندارد.

وی از ارسال ۱۸ هزار دعوتنامه به فعالان صنعت خودرو سازی و استقبال زیاد آنها از نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه خودرو از ۱۹ مهر با حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی در تبریز برگزار می‌شود و با توجه به ثبت نام گسترده با دخالت شورای قیمت گذاری و رقابت شاهد ریزش چند صد مترمربعی هستیم.

ماهوتی به بازسازی زیرساخت‌های نمایشگاه بین‌المللی تبریز اشاره کرد و گفت: به طور کامل نوسازی و تعمیرات خیابان‌ها، بازسازی سالن‌ها، شستشوی سالن‌ها انجام گرفته است و همچنین سرامیک کف نمایشگاه خریداری شده که فقط در نصب آنها با کمبود کارگر و سرامیک کار مواجه هستیم.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز عمل به شعار سال تاکید کرد و افزود: باید تمامی بنرهای مزین به شعار سال در صنعت و تجارت دیده شود و نه صرفاً روی کلید واژه سخنرانی مسئولان بهره برده شود.