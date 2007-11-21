مسلمانان آمریکا از مولوی تجلیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور اندیشمندان ایرانی و مسلمان برگزار می شود، فاطمه کشاورز و حسین کمالی نیز حضور خواهند داشت.

عبدالکریم سروش - استاد دانشگاه و مولوی پژوه - با سخنرانی خود تحت عنوان "گلستان معنوی" اندیشه های مولوی را بررسی می کند. همچنین دکتر فاطمه کشاورز - استاد مطالعات ادبی دانشگاه واشنگتن سنت لویی - در مورد اندیشه مولوی در جهان به سخنرانی خواهد پرداخت. سخنرانی او "در جستجوی فیل در تاریکی؛ کاربرد اندیشه مولانا در جهان پرتلاطم امروز" نام دارد.

دکتر حسین کمالی - استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا - هم در سخنرانی خود با عنوان "مولوی خوانی؛ گلهایی از بوستان معرفت مولوی" درخصوص مولوی خوانی صحبت خواهد کرد.

همچنین در این مراسم موسیقی سنتی ایرانی با اشعاری از مولانا اجرا خواهد شد. این برنامه روز دهم آذر (اول دسامبر) در محل انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا برگزار خواهد شد.