جمعی از سرمایه گذاران چینی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی یاران کای سرپرست گروه بازدید کننده ظهر امروز طی این بازدید، منطقه ویژه اقتصادی سرخس را دارای استعدادهای بالقوه فراوان دانست.

وی که 27 سال سابقه مدیریت دستگاه های دولتی چین در منطقه ویژه اقتصادی شن جن چین را دارد، گفت: اکنون منطقه شن جن، صادرات بخش بزرگی از کالاهای بازرگانی چین به سایر نقاط دنیا را بر عهده دارد و یکی از مناطق مهم ویژه اقتصادی این کشور محسوب می شود که در طول 20-10 گذشته احیا شده و موقعیت ممتازی را کسب کرده است.

علی یاران کای در قیاس منطقه شن جن چین با منطقه ویژه اقتصادی سرخس، این منطقه را به لحاظ برخورداری از خدمات زیربنایی و زیرساختی مشابه نمونه چینی توصیف و ابراز امیدواری کرد: با حضور سرمایه گذاران، منطقه ویژه اقتصادی سرخس به رونقی بیش از گذشته دست یابد.

گروه سرمایه گذار چینی در نشستی با مسئولان منطقه، علاقمندی خود را برای بررسی بیشتر پیرامون نحوه سرمایه گذاری در این منطقه اعلام کردند.