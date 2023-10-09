۴۹ واحد صنعتی به عنوان صنایع پرمصرف در زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی در دومین جلسه کارگروه استانی هماهنگی تأمین پایدار سوخت استان زنجان، بر مدیریت و تأمین سوخت جایگزین توسط صنایع استان به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در فصول سرد سال تاکید کرد و گفت: استان زنجان جزو استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و مدیریت و تأمین سوخت جایگزین توسط صنایع می‌تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی در فصول سرد سال جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اهمیت استفاده از سوخت جایگزین در واحدهای صنعتی استان، افزود: باید واحدهای تولیدی پرمصرف استان شناسایی شوند تا در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهینه کردن مصرف سوخت در آن‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

محمدی با اعلام اینکه ۴۹ واحد صنعتی به عنوان صنایع پرمصرف در استان شناسایی شده است، افزود: واحدهایی که ظرفیت ایجاد دوگانه‌سوز کردن را دارند با همکاری اداره صمت باید در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان با تاکید بر همراه کردن ادارات و ارگان‌های دولتی در تأمین سوخت جایگزین، ادامه داد: شاید میزان مصرف در ادارات دولتی پایین باشد، ولی همراهی این بخش با شرکت گاز و بخش صنعتی، بازتاب اجتماعی بسیار زیادی در تأمین شبکه گاز پایدار خواهد داشت.

محمدی، اعمال تشویق و تخفیف برای مشترکان کم‌مصرف در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تشویق و اعمال تخفیف برای مشترکان کم‌مصرف می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش مصرف گاز در بخش‌های مختلف باشد.

وی با ارزیابی مناسب عملکرد شرکت گاز استان زنجان در تأمین سوخت پایدار گاز، از برگزاری مراسم تجلیل از منتخبان کم‌مصرف گاز استان تقدیر کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های تشویقی، نقشی تأثیرگذار در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی از جمله گاز در جامعه دارد.