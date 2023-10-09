کشاورزان شمالغرب کشور نگران خشک شدن کامل دریاچه ارومیه هستند

هادی فرجی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه به عنوان مطالبه مردم منطقه شمالغرب کشور است، گفت: تغییرات اقلیمی و چالش‌های زیست محیطی یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر بخش کشاورزی استان است.

وی سپس ادامه داد: خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش سطح آن یکی از بارزترین نمونه‌های این تغییرات بوده که در کنار عوامل انسانی و نیاز به تولید غذای بیشتر از نتایج آن است. میلیاردها تن نمک موجود در دریاچه مهمترین تهدید امنیت سلامتی و امنیت غذایی بوده که گرد و غبار نمکی حاصل از این نمک‌ها منجر به نابودی اراضی مرغوب کشاورزی و کاهش تولیدات کشاورزی در منطقه‌ای به وسعت شمالغرب کشور خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در طول یک دهه گذشته دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقداماتی را در جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام دادند که منجر به کاهش روند خشک شدن دریاچه شد، افزود: حال با توجه به وضعیت بسیار وخیم دریاچه و پس از گذشت یک دهه تلاش و فعالیت برای احیای آن، نیاز به اصلاح و بازنگری در الگوها و روش‌های احیای دریاچه بشدت لازم است و مردم و کشاورزان منطقه نگران رها شدن احیای دریاچه از سوی دولت و مرگ کامل دریاچه هستند.

فرجی آزاد ابراز داشت: موضوع بازنگری در الگوها و روش‌های احیای دریاچه ارومیه تا احیای کامل به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم استان‌های شمالغرب کشور و کشاورزان بوده و از مسئولان مربوطه استدعا داریم پیگیری‌های لازم را انجام دهند. در این رابطه پیشنهاد می‌شود در روند احیا و بازنگری از مشارکت‌ها و همیاری ساکنان منطقه و پتانسیل‌های تشکل‌ها و تعاونی‌های مردم نهاد برای احیای پایدار دریاچه بهره گیری شود.

ضرورت حمایت فرابخشی از اجرای طرح الگوی کشت

وی سپس با اشاره به اینکه تهیه برنامه جامع وملی الگوی کشت محصولات کشاورزی یکی از خواسته‌های دست اندرکاران بخش کشاورزی برای ساماندهی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بوده است، گفت: بحمدالله در طول دو سال گذشته و با جدیت تمام در دولت دکتر رئیسی این طرح پیگیری و در حال اجرایی شدن است.

فرجی آزاد ابراز داشت: برنامه جامع الگوی کشت اراضی کشاورزی کشور یک برنامه فرا بخشی و فرا قوه‌ای بوده که برای اجرای موفق آن نیازمند اطلاعات کامل و جامع تولید کنندگان و اراضی کشاورزی با همکاری و هماهنگی سایرنهادهای مرتبط با ساماندهی، هدایت و حمایت وزارت جهاد کشاورزی لازم است.

وی افزود: اتاق اصناف کشاورزی کشور نیز با بهره مندی از سامانه جامع بهره برداران کشاورزی در حال تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از بهره برداران و تولید کنندگان کشاورزی است که متصل به سامانه سماک وزارت جهادکشاورزی و سامانه صدور مجوزها بوده و با همکاری وزارت جهادکشاورزی درحال صدور شناسنامه کشاورزی و پروانه کسب کشاورزی برای اراضی زراعی و باغی و دامداری هادر کشور است.

وی گفت: در صورت حمایت دولت و قوای مقننه و قضائیه در الزام ارائه خدمات درقبال شناسنامه کشاورزی توسط دستگاه‌های خدمات رسان بخش کشاورزی این امر با سرعت بیشتری انجام یافته و اطلاعات کامل و جامعی از بهره برداران و تولیدکنندگان و اراضی کشاورزی در اختیار دستگاه‌های برنامه ریزی، نظارتی و تصمیم گیری می‌تواند قرارگیرد.