"سالانه 140 ميليون دلار صرفه جويي ارزي مي شود"

به گزارش خبرگزاري مهر، هم اكنون سالانه 50 هزار تن گريد بطري، 30 هزار تن گريد فايبر و 100 هزار تن گريد نخ وارد كشور مي شود كه پيش بيني مي گردد با راه اندازي طرح مذكور ، علاوه بر تامين نيازهاي ياد شده، بخش عمده اي نيز به خارج از كشور صادر شود.

فاز اول مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان با توليد سالانه 412 هزار تن گريد بطري و الياف در آستانه بهره برداري قرار دارد ضمن اينكه فاز دوم اين مجتمع نيز با توليد سالانه 406 هزار تن گريد بطري و الياف تا پايان سال 1383 به بهره برداري مي رسد.

كاربرد محصولات طرح مذكور درتهيه الياف پلي استر براي صنايع نساجي ، انواع ظروف غذايي ، دارويي ، بطري هاي آب معدني ، نوشابه ، مصارف خانگي و نظاير آن مي باشد كه 250 هزار تن از محصولات توليدي اين طرح صرف مصارف داخلي و مابقي آن صادر مي گردد.

گفتني است درحال حاضر حدود 4200 نفر در دو فاز اين طرح مشغول به كار هستند.