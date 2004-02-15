به گزارش خبرگزاري مهر، هم اكنون سالانه 50 هزار تن گريد بطري، 30 هزار تن گريد فايبر و 100 هزار تن گريد نخ وارد كشور مي شود كه پيش بيني مي گردد با راه اندازي طرح مذكور ، علاوه بر تامين نيازهاي ياد شده، بخش عمده اي نيز به خارج از كشور صادر شود.
فاز اول مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان با توليد سالانه 412 هزار تن گريد بطري و الياف در آستانه بهره برداري قرار دارد ضمن اينكه فاز دوم اين مجتمع نيز با توليد سالانه 406 هزار تن گريد بطري و الياف تا پايان سال 1383 به بهره برداري مي رسد.
كاربرد محصولات طرح مذكور درتهيه الياف پلي استر براي صنايع نساجي ، انواع ظروف غذايي ، دارويي ، بطري هاي آب معدني ، نوشابه ، مصارف خانگي و نظاير آن مي باشد كه 250 هزار تن از محصولات توليدي اين طرح صرف مصارف داخلي و مابقي آن صادر مي گردد.
گفتني است درحال حاضر حدود 4200 نفر در دو فاز اين طرح مشغول به كار هستند.
با راه اندازي مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان
"سالانه 140 ميليون دلار صرفه جويي ارزي مي شود"
مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان مجري طرح اسيد ترفتاليك و پلي اتيلن ترفتالات PTA/PET اول و دوم از جمله طرحهاي در دست احداث منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام مي باشد كه با راه اندازي اين مجتمع ، سالانه 140 ميليون دلارصرفه جويي ارزي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، هم اكنون سالانه 50 هزار تن گريد بطري، 30 هزار تن گريد فايبر و 100 هزار تن گريد نخ وارد كشور مي شود كه پيش بيني مي گردد با راه اندازي طرح مذكور ، علاوه بر تامين نيازهاي ياد شده، بخش عمده اي نيز به خارج از كشور صادر شود.
نظر شما