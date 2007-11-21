منتظری با 40 رای رئیس فدراسیون کونگ فو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون کونگ فو به منظور انتخاب رئیس آینده این فدراسیون صبح امروز در محل آکادمی ملی المپیک با ریاست محمد هادی حسام، رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی برگزار شد.

دراین مجمع که رضازاده و ثابتی دو تن از نامزدها غیبت داشته و کامیاب و داودیی از شرکت در انتخابات انصراف دادند، اسفندیاری، محمودی، قادری و منتظری چهار کاندیدایی بودند که در انتخابات شرکت کردند و در نهایت از میان 43 رای اعضای مجمع ، 40 رای به منتظری رسید و محمودی یک رای بدست آورد. یک رای نیز سفید بود. در بین این 43 رای هفت رای به شکل کتبی به حسام ارائه شده بود.

بدین ترتیب منتظری برای چهارسال رئیس فدراسیون کونگ فو شد. همچنین به او اختیار تام داده شد تا بدون تشکیل مجمعی دیگر نایب رئیس و دبیر خود را انتخاب کند.