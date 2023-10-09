به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در جریان بازدید از بتن‌ریزی بخشی از رآکتور نیروگاه دوم هسته‌ای بوشهر با اشاره به حمایت دولت از ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: حمایت‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور در اجرای تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، منجر به تسریع و رفع موانع ساخت این ۲ واحد نیروگاه اتمی شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: سال گذشته در راستای این تدبیر شرایطی فراهم شد که ظرفیت اجرایی جبهه‌های واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تسریع شود.

وی گفت: با برنامه‌ای تدوین‌شده با پیمانکاران پروژه از سال گذشته تاکنون افزون بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو توافق اجرایی صورت گرفته است و جبهه‌های مختلف این پروژه فعال شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سال گذشته نسبت به امروز حجم فعالیت‌ها در ساخت ۲ نیروگاه اتمی بوشهر ۱۰ برابر با همکاری دست‌اندرکاران افزایش یافته است گفت: از ابتدای امسال به‌صورت شبانه‌روزی در ساخت این پروژه در سه شیفت پیمانکاران فعالیت می‌کنند.

اسلامی بیان کرد: تجهیز و سفارش قطعات و اقلام کالاهای ساخت داخل هم قراردادهای آن منعقد شده است و در همین راستا تعریف می‌شود.

وی اضافه کرد: ما امیدواریم که سهم تعریف‌شده تأمین تجهیزات که حدود ۲۰۰ درصد سهم داخل است بتوانیم محقق کنیم و با توجه به شرایط بتوانیم آن را افزایش دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر جبران عقب‌ماندگی‌ها و تأخیر گذشته در ساخت این پروژه افزود: تلاش می‌شود تأخیر گذشته توسعه پیدا نکند.

اسلامی با اظهار اینکه تلاش می‌شود بر اساس برنامه زمان‌بندی پروژه اجرا شود گفت: وضعیت روند اجرای پروژه مطلوب نیست چون به ظرفیت موردنظر نرسیده‌ایم و باید فعالیت‌ها ۲.۵ برابر در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر افزایش یابد و مقدمات آماده‌سازی برای تحقق این مهم فراهم شده است.

وی با ابراز اینکه با تحکیم بستر امید می‌رود در ماه‌های آینده عملیات بتن‌ریزی واحد سوم نیروگاه بوشهر آغاز شود افزود: شرایط امروز در این نیروگاه‌ها نسبت به گذشته متفاوت است و تحولات خوبی صورت گرفته است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: پیمانکاران با نیروهای کارآمد در ساخت این ۲ واحد نیروگاه هسته‌ای فعال هستند، مجری و کارفرمای این طرح مجهز و تأمین اعتبار شده است.

اسلامی با بیان اینکه با حمایت دولت و سران سه قوه تخصیص اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است گفت: امید می‌رود بر اساس برنامه زمان‌بندی واحد دوم کمتر از ۵ سال آینده و واحد سوم نیز با ۱.۵ سال فاصله تکمیل و افتتاح شود.

وی با اعلام اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی اکنون در ساخت این مجموعه همکاری می‌کنند خاطرنشان کرد: نقشه راه ساخت نیروگاه‌های اتمی طراحی و منتشر شده است و کل شبکه‌ای که می‌تواند در بخش مهندسی، ساخت، آزمون و ارزیابی پروژه پشتیبانی کند شناسایی شده و یک شبکه تأمین قابل ملاحظه تعریف شده است که در فرایندها استفاده می‌شود.

اسلامی به تولید برق از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت و تصریح کرد: اساساً نیروگاه‌های اتمی مرکز تولید برق پایدارند و در شرایط آب‌وهوایی گوناگون به‌خلاف سایر نیروگاه‌ها که تغییر وضعیت می‌دهند از توان آنها کاسته نمی‌شود.

وی اعلام کرد: سال قبل مطابق با برنامه در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق عبور کردیم و تاکنون در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۶۰ میلیارد کیلووات‌ساعت که به شبکه برق سراسری منتقل شد عبور کرده‌ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: امسال دهمین سال بهره‌برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر را جشن گرفتیم و مطمئنیم با توجه به نوع مدیریت که الزام به بهره‌برداری ایمن است و همزمان با بهینه‌سازی و توسعه قابلیت که بهره‌برداری ایمن را دنبال می‌کند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه پایداری شبکه برق حفظ شود و مردم از این خدمت بهره‌مند شوند.

عملیات بتن‌ریزی دیواره «ترازبالای صفر» واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از معاونان وی و مدیران ارشد صنعت هسته‌ای، آغاز شد.