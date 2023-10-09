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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:

نیروگاه دوم هسته‌ای تا ۵ سال آینده راه‌اندازی می‌شود

نیروگاه دوم هسته‌ای تا ۵ سال آینده راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- رئیس سازمان انرژی اتمی در بوشهر گفت: امیدواریم بر پایه برنامه زمان‌بندی واحد دوم نیروگاه هسته‌ای کشور در بوشهر تا ۵ سال آینده تکمیل و راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در جریان بازدید از بتن‌ریزی بخشی از رآکتور نیروگاه دوم هسته‌ای بوشهر با اشاره به حمایت دولت از ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: حمایت‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور در اجرای تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، منجر به تسریع و رفع موانع ساخت این ۲ واحد نیروگاه اتمی شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: سال گذشته در راستای این تدبیر شرایطی فراهم شد که ظرفیت اجرایی جبهه‌های واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تسریع شود.

وی گفت: با برنامه‌ای تدوین‌شده با پیمانکاران پروژه از سال گذشته تاکنون افزون بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو توافق اجرایی صورت گرفته است و جبهه‌های مختلف این پروژه فعال شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سال گذشته نسبت به امروز حجم فعالیت‌ها در ساخت ۲ نیروگاه اتمی بوشهر ۱۰ برابر با همکاری دست‌اندرکاران افزایش یافته است گفت: از ابتدای امسال به‌صورت شبانه‌روزی در ساخت این پروژه در سه شیفت پیمانکاران فعالیت می‌کنند.

اسلامی بیان کرد: تجهیز و سفارش قطعات و اقلام کالاهای ساخت داخل هم قراردادهای آن منعقد شده است و در همین راستا تعریف می‌شود.

وی اضافه کرد: ما امیدواریم که سهم تعریف‌شده تأمین تجهیزات که حدود ۲۰۰ درصد سهم داخل است بتوانیم محقق کنیم و با توجه به شرایط بتوانیم آن را افزایش دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر جبران عقب‌ماندگی‌ها و تأخیر گذشته در ساخت این پروژه افزود: تلاش می‌شود تأخیر گذشته توسعه پیدا نکند.

اسلامی با اظهار اینکه تلاش می‌شود بر اساس برنامه زمان‌بندی پروژه اجرا شود گفت: وضعیت روند اجرای پروژه مطلوب نیست چون به ظرفیت موردنظر نرسیده‌ایم و باید فعالیت‌ها ۲.۵ برابر در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر افزایش یابد و مقدمات آماده‌سازی برای تحقق این مهم فراهم شده است.

وی با ابراز اینکه با تحکیم بستر امید می‌رود در ماه‌های آینده عملیات بتن‌ریزی واحد سوم نیروگاه بوشهر آغاز شود افزود: شرایط امروز در این نیروگاه‌ها نسبت به گذشته متفاوت است و تحولات خوبی صورت گرفته است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: پیمانکاران با نیروهای کارآمد در ساخت این ۲ واحد نیروگاه هسته‌ای فعال هستند، مجری و کارفرمای این طرح مجهز و تأمین اعتبار شده است.

اسلامی با بیان اینکه با حمایت دولت و سران سه قوه تخصیص اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است گفت: امید می‌رود بر اساس برنامه زمان‌بندی واحد دوم کمتر از ۵ سال آینده و واحد سوم نیز با ۱.۵ سال فاصله تکمیل و افتتاح شود.

وی با اعلام اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی اکنون در ساخت این مجموعه همکاری می‌کنند خاطرنشان کرد: نقشه راه ساخت نیروگاه‌های اتمی طراحی و منتشر شده است و کل شبکه‌ای که می‌تواند در بخش مهندسی، ساخت، آزمون و ارزیابی پروژه پشتیبانی کند شناسایی شده و یک شبکه تأمین قابل ملاحظه تعریف شده است که در فرایندها استفاده می‌شود.

اسلامی به تولید برق از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت و تصریح کرد: اساساً نیروگاه‌های اتمی مرکز تولید برق پایدارند و در شرایط آب‌وهوایی گوناگون به‌خلاف سایر نیروگاه‌ها که تغییر وضعیت می‌دهند از توان آنها کاسته نمی‌شود.

وی اعلام کرد: سال قبل مطابق با برنامه در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق عبور کردیم و تاکنون در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۶۰ میلیارد کیلووات‌ساعت که به شبکه برق سراسری منتقل شد عبور کرده‌ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: امسال دهمین سال بهره‌برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر را جشن گرفتیم و مطمئنیم با توجه به نوع مدیریت که الزام به بهره‌برداری ایمن است و همزمان با بهینه‌سازی و توسعه قابلیت که بهره‌برداری ایمن را دنبال می‌کند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه پایداری شبکه برق حفظ شود و مردم از این خدمت بهره‌مند شوند.

عملیات بتن‌ریزی دیواره «ترازبالای صفر» واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از معاونان وی و مدیران ارشد صنعت هسته‌ای، آغاز شد.

کد مطلب 5906691

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