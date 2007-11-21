نمایندگان ایران در دور سوم 8 پیروزی به دست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دور از بازی ها و در رده سنی زیر 8 سال محمد رضا اصغرزاده از شطرنجباز آمریکایی شکست خورد. نگار رشوند با حریف هندی خود به تساوی دست یافت. کیمیا قاضی شریف مقابل حریفی از ترکیه به برتری رسید.

در رده سنی زیر 10 سال سارا سادات خادم نماینده کشور میزبان را شکست داد و امیر مسعود مرادی نیز با نماینده ای از جمهوری چک به تساوی دست یافت.

در رده سنی 12 سال صالح میرزایی استاد فیده هندی با ریتینگ 2238 را مغلوب کرد. امیر کوثری نیا برابر بازیکن ترکیه مساوی کرد. کیمیا مرادی برابر ورزشکار هندی با ریتینگ 1898 شکست خورد.

در رده سنی 14 سال شاهین کوهستانی از شطرنجباز آرژانتینی باخت. میترا حجازی پور در رویارویی با نماینده بلغارستان پیروز شد و غزل حکیمی فرد مقابل هم وطن خود هانیه خلجی به تساوی دست یافت.

در رده سنی 16 سال امیرعظمتی حریف ترکی خود را شکست داد. محمد امین اسماعیل نژاد و نازنین زمانی برابر حریفانی از کانادا و لهستان که به ترتیب دارای ریتینگ 1819 و 2139 هستند نتیجه را واگذار کردند.

در رده سنی زیر 18 سال نیز سه پیروزی از آن نمایندگان کشورمان شد. در این رده همایون توفیقی استاد فیده شطرنجباز کانادایی را شکست داد. محمد حسین شمسی در مصاف با حریفی از لوگزامبورگ به برتری دست یافت. هما علوی نیز نماینده کنیا را مغلوب خود کرد.

رقابت های شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان از 27 آبان در آنتالیا ترکیه آغاز شده وتا 8 آذر ادامه دارد. این مسابقات طی 11 دور به روش سوئیسی انجام می شود.