مجلس بر اراضی بایر با کاربری مسکونی مالیات وضع کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر از این لایحه تعیین کردند در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند، اراضی باید با کاربری مسکونی، سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد بر ماخذ ارزش معاملاتی شوند.

مالکان این اراضی نیز مکلف شدند مالیات اراضی باید خود را هر سال با تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

نمایندگان در تبصره هایی مربوط به این ماده موارد مستثنی از پرداخت مالیات را نیز به این ترتیب تعیین کردند.

در تبصره یک آمده است چنانچه مالک یا فرد تحت تکلف مالک زمین های بایر، مسکن نداشته باند می توانند مالیات مربوط به این اراضی را تا سقف هزار متر مربع نپردازند.

در تبصره 2 نیز مالکان زمین هایی که به تشخیص شهرداری محل و یا مراجع ذی صلاح ساخت و ساز آنها غیر قانونی است تا از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنین در تبصره 4 آمده است در مواردی که انتقال شهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات این قانون نخواهد بود.

در تبصره 3 این لایحه نیز شهرداری ها موظف شدند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه اراضی باید با کاربری مسکونی را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام کند.