تشکیل ۸۸ پرونده تخلف در طرح نظارتی بازگشایی مدارسِ خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریافر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نظارت بر مدارس بیان کرد: طرح نظارتی بازگشایی مدارس از ۱۶ شهریورماه آغاز و تا ۱۵ مهرماه در سطح استان ادامه داشته است.

وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح هزار و ۴۸۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، مدارس غیردولتی، مؤسسات آموزشی و غیره انجام شده است.

آریافر افزود: ۸۸ فقره پرونده‌ی تخلف در طول اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی برای واحدهای صنفی متخلف در استان تشکیل شده است.

وی ارزش پرونده‌های تشکیل شده را بالغ بر ۳۷ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال دانست و افزود: بیشترین تخلفات در این طرح مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.