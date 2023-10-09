به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی، با اشاره به اهمیت برگزاری کارگاه سه روزه ارتقای فرآیندهای بیمارستانی از طریق استقرار نظام طبقه بندی، اظهار داشت: این کارگاه با حضور ۷ بیمارستان کاندیدا و منتخب دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی و وابسته به سایر ارگانها و سازمانها و نیز ستاد معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی سطح تهران برگزار میشود که با توجه به تفاوتهای فرایندی موجود در نوع خدمات این بیمارستانها به تفکیک عمومی و گرایش تک تخصصی به بررسی و بحث و تبادل نظر پیرامون شیوههای ارتقای فرآیندهای بیمارستانی میپردازند.
وی افزود: تفاوت در انواع بیمارستانها و فرایندهای جاری هر یک بر اساس ترکیب و سطح تریاژی بیماران ناگزیر است. اما نقاط اشتراک تمامی بیمارستانها باید در راستای حمایت از گیرنده خدمت و بیمار محوری باشد. موضوعی که در دولت سیزدهم و تولیت سلامت در وزارت بهداشت، با محتوای عدالت و تعالی جز اهداف اصلی مطرح و مورد اجرا است.
واعظی ادامه داد: ستاد وزارت بهداشت بر وحدت رویه در گردش کار، مستند سازی الکترونیک و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت تاکید دارد و در بیمارستانها نیز این موضوع مطرح و جز نیاز بر حق گیرنده و ارائه دهنده خدمت است. به عنوان مثال در بحث طراحی بیمارستانی و معماری فرایندی فضاهای درمانی یکی از نکات مورد تاکید حذف مسیرهای متقاطع سیر دریافت خدمات توسط بیمار است به طوری که در بخشهای شلوغ و پرازدحام دریافت خدمات نیازمند اصلاح و به حداقل رساندن تردد مردم و همچنین کادر درمان در مسیرهای مشابه نباشد.
وی افزود: با گذشت زمان از یک سو قابلیتها و از سوی دیگر نیازهای مراکز درمانی متفاوت میگردد. به عنوان مثال هم اکنون بیش از ۹۵ درصد نسخ همکاران پزشک به صورت الکترونیک صادر میشود و یا پروندههای بخش اورژانس بیمارستان بعد از دو دهه به روز رسانی و ابلاغ شد تا وحدت رویهای با قابلیت به روز شدن مستندسازی و زمینه پرونده الکترونیک در اورژانس بیمارستانی ایجاد گردد.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی در این کارگاه مطرح تا با بهره مندی از تجربیات موفق اساتید این بخش و همگرایی و اشتراک نظرات، نکات اساسی و تاکید دار فرایندهای درون بیمارستانی با پیچیدگیهایی که در ارائه خدمات وجود دارد احصا شوند تا بتوان در مسیر ارتقا فرایند تسهیل شده ارائه و دریافت خدمات درمان گام برداشت.
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