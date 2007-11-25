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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

98 هزار ایلامی سود سهام عدالت خود را دریافت کردند

98 هزار ایلامی سود سهام عدالت خود را دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد سهام عدالت استان ایلام گفت: تاکنون 98 هزار نفر از این استان سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

علی اصغر امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت در استان ایلام، 138 هزار نفر واجد شرایط بودند که از این تعداد 98 هزار نفر سود خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: در این مرحله به رزمندگان، افرادتحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، سهام عدالت تعلق می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط می توانند با در دست داشتن کارت ملی به شعب بانک های سپه در استان مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند.

امامی بیان داشت: به هر خانوار که برگه سهام عدالت را دریافت کرده اند، دو میلیون ریال سود پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: مراحل دوم و سوم سهام عدالت به زودی اعلام خواهند شد که در این مراحل به افراد روستایی، کارکنان دولت و افراد کم درآمد، سهام عدالت تعلق می گیرد.

کد مطلب 590688

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