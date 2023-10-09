دستگیری کلاهبرداری میلیاردی در داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوشاد بیان داشت: در پی مراجعه حضوری تعدادی از مغازه داران طلافروش مبنی بر اینکه فردی پس از خرید طلا با شگرد مجرمانه ارائه رسید جعلی از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع با هدف شناسایی متهم و پیشگیری از افزایش تعداد قربانیان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی متهم را که با مراجعه به طلا فروش دیگری قصد کلاهبرداری به همین روش داشت شناسایی و آن را سریعاً دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه به کلاهبرداری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی از بازاریان اقرار کرد، گفت: کلاهبردار برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.