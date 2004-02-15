واردات فولاد آلياژي تقلبي ، صنايع فولاد كشور را با خطر مواجه كرده است

معاون بازرگاني فولاد اسفراين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به واردات فولاد آلياژي تقلبي به كشورگفت: واردات اين نوع فولاد به شدت قيمت فولاد آلياژي با كيفيت ساخت داخل را تحت تاثير قرارداده و موجب كاهش آن شده است.

داود سپاسي افزود: با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي موجود در بازار فولاد كشور، توليد كنندگان ناچار به پايين نگه داشتن قيمت محصولات توليدي خود هستند كه اين مساله موجب ضرر و زيان آنها شده است.

وي تصريح كرد: كاهش قيمت فولاد آلياژي داخلي توسط توليد كنندگان داخلي با ظرفيت كم موجب ضرر آنها مي شود و در ظرفيتهاي زياد نيز بدون سود و به نقطه سربه سر مي رسد كه اين هم در واقع ضرر است.

وي با تاكيد بر جلوگيري از واردات فولاد آلياژي بي كيفيت به كشور گفت: بايد با الگوگيري از ساير كشورها و با توجه به توان توليد داخلي، ميزان واردات را براي حمايت از توليد كنندگان داخلي محدود و امنيت سرمايه گذاري را تامين كرد.

