به گزارش خبرگزاری مهر، هم ‌اندیشی انسان‌ شناسی هنر در سه نشست برگزار می شود. در ابتدای برنامه دکتر ناصر فکوهی دبیر علمی هم‌ اندیشی گزارشی ایرائه خواهد کرد.

نشست اول که ریاست آن بر عهده علی بلوکباشی است با بررسی موضوع "مصادیق مفاهیم رمزی – آئینی درهنرهای تزئینی- قومی" از سوی علی بلوکباشی، و "هنر دینی و هنر قومی: مطالعه موردی زیارتگاه‌های بازار تهران" توسط سارا شریعتی و پس از آن "عناصر مشترک معماری در هنر اقوام گوناگون ایرانی" از سوی حسین سلطان زاده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

"تأثیر ساخت و سازهای معاصر پایتخت بر حذف معماری های بومی ایران" نیز توسط محمد رضا حائری مطرح می شود .

نشست دوم به ریاست مرتضی فرهادی برگزار می شود و در این نشست موضوع "ایرانیان ارمنی و هنر مدرن" توسط امیلیا نرسیسیانس، "چالش‌های گفتمان هنر قومی و مطالعات آن در ایران" توسط نعمت الله فاضلی و "رویکردهای سینمای مستند به پدیده‌ی قومی در ایران" از سوی پیروز کلانتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

"گمانه ها و چون و چراهایی بر دیدگری‌های نقوش صخره ای تیمره" توسط مرتضی فرهادی، "بازار صنعتی هنر قومی: ابزاری برای وحدت ملی؟" توسط ناصر فکوهی دیگر موضوعی است که در نشست دوم مورد بررسی قرار می گیرد.

نشست سوم نیز بر عهده دکتر ناصر فکوهی است و در این نشست این موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد: "زیباشناسی هنر و امر قدسی در پاپوازی گینه نو" توسط مونیک ژودی بالینی، "شکل‌گیری انسان در تصاویر مقدس: مطالعه تطبیقی سنت‌های غربی و آفریقایی" توسط میشل کوکه.

این نشست از ساعت 10 صبح در تهران، خیابان ولی‌عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب شهر کتاب، پلاک 1101، فرهنگستان هنر، مرکز‌ هنرپژوهی نقش جهان برگزار می شود.