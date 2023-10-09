عملیات جهادی روشنایی در بوشهر اجرا شد

به گزارش مهر، غلامرضا حشمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قالب این طرح بهبود روشنایی در ۱۳۰ نقطه محلات جنوبی شهر بوشهر انجام شد.
وی بیان کرد: عملیات جهادی روشنایی منطقه ۲ شهر بوشهر با همراهی و همکاری شورا یاران هشت محله جنوبی انجام شد.
حشمتی ادامه داد: در اجرا این طرح هشت گروه عملیاتی با خودروهای سنگین از مناطق مختلف استان مشارکت داشتند.
وی افزود: پیش بینی شده با اجرا کامل این طرح شاهد بهبود وضعیت روشنایی در معابری شهری در شهرستانهای مختلف استان باشیم.
حشمتی در بخش دیگری از صحبتهای اظهار کرد: در آستانه آغاز بادهای موسمی و بارندگیهای فصلی پاییز از هم اکنون تدابیر ویژه ای پیش بینی شده و همچنین نسبت به اصلاح و هرس درختان جوار شبکه توزیع اقدام شده است.
وی افزود: با توجه به پیش بینی بارشهای فراتر از نرمال در فصل پاییز از هم اکنون تلاش میشود تا شاهد خللی در روند برق رسانی پایدار به مشترکان نباشیم.
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