وضعیت برق کشور در نشست مشترک وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید عماد حسینی نماینده قروه و مخبر کمیسیون انرژی مجلس هفتم در پایان جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ظرفیت سدهای کشور (در دست ساخت و در حال مطالعه) 6/102 میلیارد متر مکعب است و کل ظرفیت آب قابل مهار در کشور 121 میلیارد متر مکعب می باشد.

او خاطر نشان کرد که بر اساس گزارش مسئولان وزارت نیرو 4/18 میلیارد متر مکعب باقیمانده آب موجود در کشور است که باید ساماندهی شود.

مخبر کمیسیون انرژی ادامه داد: کل سدهای برقی آبی در کشور 364 واحد است که 93 واحد آن در دست بهره برداری است و 181 مورد دیگر در پروسه مطالعه قرار دارد.

حسینی گفت که با توجه به اعتبارات موجود برای سدهای کشور نمی توان انتظار بهره برداری از سدهای در دست مطالعه و ساخت داشت.

به گفته او، بیش از 26 هزار مگاوات برق آبی در حال حاضر در کل کشور در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری است.

مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث های صورت گرفته در راستای تامین اعتبارات در این کمیسیون نیز توضیح داد: فاینانس و برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات متفرقه از راه های پیشنهادی جذب اعتبارات مورد نیاز است.

حسینی در پایان تاکید کرد: میزان اعتبارات فعلی تنها 10 درصد اعتبارات واقعی مورد نیاز را در بر می گیرد که با این میزان اعتبار برای بهره برداری از سدها، 30 سال زمان مورد نیاز است.