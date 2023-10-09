بازنگری اجرای طرح هادی در ۶ روستای بخش مرکزی خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۵۸ هزار متر مربع از معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی شهرستان خلیل آباد در یکسال گذشته علاوه بر بازگشایی و زیرسازی، آسفالت شده است.

بخشدار مرکزی خلیل آباد بیان کرد: اجرای آسفالت روستایی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه در برداشته است که از محل اعتبارات دهیاری‌ها و با تأمین قیر از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.

وی اصلاح شبکه آبرسانی به طول ۸۰۰۰ متر مربع و اهدای دو زمین برای ساخت چمن مصنوعی را از دیگر پیگیری‌های دیگر برشمرد و افزود: بازنگری طرح هادی در ۶ روستای بزنجرد، میرآباد، هفتخانه، کاریزک، ابراهیم آباد و محمد آباد طی یکسال گذشته انجام شده است.

ابراهیمی گفت: اجرای تایل فرش معابر روستایی به متراژ ۳۳۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۹۵ میلیارد و۷۰۰ میلیون ریال، جدول گذاری و کانیو معابر روستایی به متراژ ۱۰۳۰۰ متر مربع با اعتبار ۲۳ میلیارد و۶۹۰ میلیون ریال و زیرسازی و آماده سازی معابر به متراژ ۵۶۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات عمرانی این بخش توسط دهیاران در روستاها بوده است.

بخشدار مرکزی خلیل آباد بازگشایی و انجام تفاهم با ۲۱۰ نفر مالک به میزان ۵۰۰۰ متر با اعتبار یک میلیارد ریال از اعتبارات دهیاری‌ها و مشارکت مردمی را یادآور شد و اظهار کرد: با هدف ایمنی بیشتر و نیز عقب نشینی‌های صورت گرفته بیش از ۲۰۰ مورد تیر برق در معابر با همکاری مدیریت برق شهرستان در روستاها جابجا شده است.

وی اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، پیگیری امور اهالی روستاها، زیباسازی سطح روستاها و ایجاد اماکن اقامت گاهی و تفریحی شامل پارک محله و برگزاری مناسبت‌های ملی مذهبی در مساجد و تکایا را از برنامه‌های این مجموعه نام برد.