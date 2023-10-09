حضور ۹۰۰ داور و خبرنگار نوجوان فضای جشنواره کودک امسال را پویاکرد

میثم بکتاشیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیسابقه کودکان و نوجوانان در کمیتههای داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، با فراهم آوردن بسترهای لازم، حدود ۹۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان در کمیته داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان حضور دارند که در بین ادوار جشنواره، اتفاقی خاص و بیسابقه بودهاست. حضور بیسابقه این کودکان و نوجوانان، باعث شده است که سینماها بسیار پر رونق بوده و اکرانها با دقت بیشتری پیش برود.
وی ادامه داد: صاحبان اثر، کارگردانان و بازیگرانی که در اصفهان حضور دارند، میتوانند با داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان گفتوگو داشته و از نظرات آنها بهرهمند شوند. همین باعث شده است که جشنواره فضایی پویا داشتهباشد و همه شهروندان با این فضا آشنا شوند.
مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به امکان حضور خانوادهها و کودکان محلات کم برخوردار اصفهان در سالنهای سینما تصریح کرد: سانسهایی برای حضور سایر عزیزان هم در نظر گرفته شده و میتوانند با مراجعه به سایتهای معرفی شده، برای تماشای فیلمهای جشنواره، بلیط خریداری کنند.
وی افزود: همچنین با برنامهریزی و همراهی آموزش و پرورش استان اصفهان، وسایل حملونقل عمومی برای دانشآموزان و کودکان و نوجوانان از محلات کمبرخوردار که از مرکز شهر فاصله دارند و نمیتوانند در جشنواره حضور داشته باشند، فراهم شده است تا این عزیزان صبحها به سینما مراجعه کرده و از فیلمها بهرهمند شوند.
بکتاشیان در ارتباط با شعار «بچهها به سمت قله» تاکید کرد: در شعار جشنواره تعالی، رشد، حرکت و امید به آینده نهفته است و به واقع نسل امروز ایران و کودکان و نوجوانان، آیندهسازان کشور هستند. دقت و کلام داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان در گفت و گو با عوامل فیلمها نشاندهنده نسل آگاه، امیدبخش و هنرمندی است که ایران با این نسل، آینده روشنی خواهند داشت.
وی ادامه داد: ایران اسلامی به طور قطع در آینده روی قلهها خواهد ایستاد همانطور که اکنون هم در مسیر قله هستیم، بسیاری از قلهها را تصرف کردیم و با حضور این نسل میتوانیم قلههای دیگر را هم تصرف کنیم.
مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به فعالیت کمیتههای رویداد شهری و برنامههای محلهمحور گفت: در کنار جشنواره، با استفاده از ظرفیت ادارات فرهنگی و اجتماعی مناطق شهرداری اصفهان، در ۲۰۰ محله شهر اصفهان با اولویت محلات کمبرخوردار و حواشی شهر، برنامههای شادیآفرین ویژه کودکان برگزار میشود. قطار شادی، شادپیمایی، تئاترهای کودک و نوجوان، بازیهای خلاق و تفریحی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان و اکران فیلمهای سینمایی در امور محلات در حال انجام است و توسط شهروندان به خوبی استقبال میشود.
وی افزود: در حوزه رویداد شهری برای نخستین بار در ادوار جشنواره در شهر اصفهان، حضور نهادها، سمنها، مؤسسات و خیریههای تخصصی در حوزه کودک و نوجوان است که خدمات خود را ارائه میکنند.
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