به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی دوشنبه شب در نشست با اهالی روستای چارک از توابع بخش مرکزی اظهار داشت: علی رغم کارهای خوبی که در این روستا انجام شده ولی هنوز مردم با کمبودهایی مواجه هستند که باید هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.
فرماندار دشتی افزود: مردم از کیفیت نان در این روستا گلایه مند هستند که باید نظارت لازم صورت بگیرد و دغدغههای مردم رفع شود.
بحرانی بیان کرد: دهیاران باید به سمت طرحهای درآمد زا بروند و ضمن اجرای طرحهای اشتغال زا درآمد پایدار نیز برای روستا ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: طرح جدیدی که توسط دهیاری روستا در دست اجرا است کاری ارزشمند در جهت درآمد پایدار برای روستا است
. بحرانی خاطر نشان کرد: انتظار داریم شورا و دهیاری روستا اقدامات خود را به مردم اطلاع رسانی کنند.
فرماندار دشتی گفت: مشکل روشنایی در روستاها حل شود.
وی اضافه کرد: امسال در حوزه آموزش، عمران روستایی و ورزش روستا اعتبارات لازم اختصاص یافته است.
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