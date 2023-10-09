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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

فرماندار دشتی:

کمبودهای روستای «چارک» دشتی رفع می‌شود

کمبودهای روستای «چارک» دشتی رفع می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: کمبودهای روستای چارک شهرستان دشتی رفع می‌شود و در این راستا امسال اعتبارات لازم برای رفع این مشکلات اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی دوشنبه شب در نشست با اهالی روستای چارک از توابع بخش مرکزی اظهار داشت: علی رغم کارهای خوبی که در این روستا انجام شده ولی هنوز مردم با کمبودهایی مواجه هستند که باید هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

فرماندار دشتی افزود: مردم از کیفیت نان در این روستا گلایه مند هستند که باید نظارت لازم صورت بگیرد و دغدغه‌های مردم رفع شود.

بحرانی بیان کرد: دهیاران باید به سمت طرح‌های درآمد زا بروند و ضمن اجرای طرح‌های اشتغال زا درآمد پایدار نیز برای روستا ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: طرح جدیدی که توسط دهیاری روستا در دست اجرا است کاری ارزشمند در جهت درآمد پایدار برای روستا است

. بحرانی خاطر نشان کرد: انتظار داریم شورا و دهیاری روستا اقدامات خود را به مردم اطلاع رسانی کنند.

فرماندار دشتی گفت: مشکل روشنایی در روستاها حل شود.

وی اضافه کرد: امسال در حوزه آموزش، عمران روستایی و ورزش روستا اعتبارات لازم اختصاص یافته است.

کد مطلب 5907323

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