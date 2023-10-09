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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

فرماندار تنگستان:

ظرفیت اهالی شهرستان تنگستان در همه زمینه‌ها استفاده شود

ظرفیت اهالی شهرستان تنگستان در همه زمینه‌ها استفاده شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: نیروی انتظامی باید از ظرفیت بسیار خوب مردم در همه زمینه‌ها در شهرستان تنگستان استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه شب در مراسم هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک این هفته عنوان داشت: هفته نیروی انظامی فرصت مناسبی است تا گفتگو و تشریح برنامه‌های یک ساله نیروی انتظامی در تنگستان تحلیلی از دست آورده‌ها و توفیقات این مدت را برای مردم بیان شود.

فرماندار تنگستان افزود: نیروی انتظامی باید از ظرفیت بسیار خوب مردم در همه زمینه‌ها در شهرستان تنگستان استفاده کند.

وی ادامه داد: با تلاش‌ها بسیار ارزشمندی که مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با محوریت نیروی انتظامی شهرستان انجام گرفت در حوزه‌های مختلف کاری اجتماعات، جاده، پیشگیری و برخورد با جرایمی که گاه بی گاه اتفاق می‌افتد هم بخش دریا و هم خشکی و حوزه ترافیک با همکاری خوب مردم، این بسیار خوب بوده است.

لطفی یاد آور شد: نیروی انتظامی تنگستان تمام وقت شبانه روز در خدمت مردم بوده و کارهای بسیار خوب و ارزشمند و قابل قبولی به مردم ارائه می‌دهند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف شهرستان نیروهای رضویون همراه با نیروی‌های نظامی و انتظامی جهت خدمت به مردم شهرستان حضور دارند.

در پایان این مراسم از خانواده شهید سجاد جعفری و بازنشسته انتظامی عباس عبدالله زادگان و سه نیروی نمونه انتظامی و دو پلیس افتخاری با اهدا لوح تجلیلی شد

کد مطلب 5907352

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