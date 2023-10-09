به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه شب در مراسم هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک این هفته عنوان داشت: هفته نیروی انظامی فرصت مناسبی است تا گفتگو و تشریح برنامه‌های یک ساله نیروی انتظامی در تنگستان تحلیلی از دست آورده‌ها و توفیقات این مدت را برای مردم بیان شود.

فرماندار تنگستان افزود: نیروی انتظامی باید از ظرفیت بسیار خوب مردم در همه زمینه‌ها در شهرستان تنگستان استفاده کند.

وی ادامه داد: با تلاش‌ها بسیار ارزشمندی که مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با محوریت نیروی انتظامی شهرستان انجام گرفت در حوزه‌های مختلف کاری اجتماعات، جاده، پیشگیری و برخورد با جرایمی که گاه بی گاه اتفاق می‌افتد هم بخش دریا و هم خشکی و حوزه ترافیک با همکاری خوب مردم، این بسیار خوب بوده است.

لطفی یاد آور شد: نیروی انتظامی تنگستان تمام وقت شبانه روز در خدمت مردم بوده و کارهای بسیار خوب و ارزشمند و قابل قبولی به مردم ارائه می‌دهند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف شهرستان نیروهای رضویون همراه با نیروی‌های نظامی و انتظامی جهت خدمت به مردم شهرستان حضور دارند.

در پایان این مراسم از خانواده شهید سجاد جعفری و بازنشسته انتظامی عباس عبدالله زادگان و سه نیروی نمونه انتظامی و دو پلیس افتخاری با اهدا لوح تجلیلی شد