به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه شب در مراسم هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک این هفته عنوان داشت: هفته نیروی انظامی فرصت مناسبی است تا گفتگو و تشریح برنامههای یک ساله نیروی انتظامی در تنگستان تحلیلی از دست آوردهها و توفیقات این مدت را برای مردم بیان شود.
فرماندار تنگستان افزود: نیروی انتظامی باید از ظرفیت بسیار خوب مردم در همه زمینهها در شهرستان تنگستان استفاده کند.
وی ادامه داد: با تلاشها بسیار ارزشمندی که مجموعه دستگاههای امنیتی و انتظامی با محوریت نیروی انتظامی شهرستان انجام گرفت در حوزههای مختلف کاری اجتماعات، جاده، پیشگیری و برخورد با جرایمی که گاه بی گاه اتفاق میافتد هم بخش دریا و هم خشکی و حوزه ترافیک با همکاری خوب مردم، این بسیار خوب بوده است.
لطفی یاد آور شد: نیروی انتظامی تنگستان تمام وقت شبانه روز در خدمت مردم بوده و کارهای بسیار خوب و ارزشمند و قابل قبولی به مردم ارائه میدهند.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: در حوزههای مختلف شهرستان نیروهای رضویون همراه با نیرویهای نظامی و انتظامی جهت خدمت به مردم شهرستان حضور دارند.
در پایان این مراسم از خانواده شهید سجاد جعفری و بازنشسته انتظامی عباس عبدالله زادگان و سه نیروی نمونه انتظامی و دو پلیس افتخاری با اهدا لوح تجلیلی شد
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