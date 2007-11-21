رایزنی حکیم با نوری المالکی درباره روند سیاسی/ درخواست جبهه التوافق برای افزایش نقش سازمان ملل در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، جبهه التوافق نماینده سیاسی اقلیت اهل سنت عراق امروز در بیانیه ای خواستار دخالت سازمان ملل متحد برای کمک به حل بحران سیاسی ناشی از کناره گیری این جبهه از دولت عراق و افزایش نقش این سازمان در عراق شد.

در این بیانیه آمده است: دعوت جبهه التوافق از سازمان ملل متحد برای افزایش نقش خود در عراق به خاطر تمایل شدید این جبهه به حل بحران کنونی عراق صورت گرفته است.

در بخش دیگر این بیانیه گفته شده است : افزایش نقش سازمان ملل متحد در عراق نباید تنها به جوانب انسانی همچون آوارگان عراقی و حقوق بشر در عراق محدود شود، بلکه این سازمان باید در حل بحران سیاسی این کشور نیز نقشی ایفا کند.

خبر دیگر اینکه سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور(ائتلاف عراق یکپارچه)امروز از طرفهای سیاسی کنار رفته از دولت عراق خواست که برای تحقق برنامه های آشتی ملی به دولت بازگردند.

مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: حکیم عصر روز گذشته در مقر خود در بغداد با "نوری المالکی" دیدار و در جریان آن از گروه های سیاسی کنار رفته از دولت عراق خواست که به دولت بازگردند، زیرا بازگشت آنان رکن مهمی در تحقق برنامه های آشتی ملی به شمار می رود.

خبرگزاری قطر نیز گزارش داد:"هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق شب گذشته پس از دیدار با "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: خطر عملیات نظامی ترکیه درشمال عراق برای مبارزه با شورشیان کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک) تا حدودی کاهش یافته است، اما خطر عملیات نظامی محدود همچنان وجود دارد و ما برای جلوگیری از آن با آنکارا همکاری خواهیم کرد.

وی همچنین اعلام کرد که یک هیئت عراقی در 27 ماه جاری برای بحث و تبادل نظر درباره امضای توافقنامه همکاری تجاری میان عراق و اتحادیه اروپا به بروکسل اعزام خواهد شد.

زیباری در این کنفرانس روابط عراق با کشورهای همسایه خود را خوب توصیف کرد.

وی در ادامه تصریح کرد که در دیدار با وزیران امورخارجه کشورهای اروپایی درباره ضرورت دستیابی اروپایی ها به دیدگاه مشترک برای چگونگی اداره(عراق) وافزایش کمکهای آنان به این کشور به ویژه در شرایط کنونی که اوضاع امنیتی عراق بهبود یافته، بحث و گفتگو کرده است.