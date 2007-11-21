جزئیات تاثیر معدل در کنکور 87 / تغییر روند تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر؛ دکتر ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش امروز در سی و پنجمین گردهمایی معاونین و موسسات آموزشی در استان هرمزگان با اشاره به پذیرش دانشجو در سال گذشته افزود: سال گذشته یک میلیون 560 هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کردند از این میان یک میلیون و 352 هزار نفر در کنکور حاضر بودند، 850 هزار و 976 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت 507 هزار و 62 نفر به دانشگاهها راه یافتند.

توضیح در مورد پذیرش جنسیتی

وی در مورد پذیرش جنسیتی یا آمار متناقضی که در این زمینه در جامعه اعمال شده است، گفت: سال گذشته 63 درصد از پذیرفته شدگان کنکور سراسری را دختران و 37 درصد قبول شدگان را پسران تشکیل می دادند و امسال این تعداد به 9/69 درصد قبول شدگان به دختران اختصاص یافته است.

بومی گزینی به 2/72 درصد افزایش یافت

معاون سازمان سنجش با اشاره به پذیرش بومی در کنکور سال 86 افزود: توزیع رشته ها بر اساس گسترش در استان، ناحیه و قطب صورت گرفته و بیشترین پذیرش بومی به دوره های شبانه، تربیت معلم و پیام نور اختصاص دارد.امسال از سهمیه رزمندگان که طبق سال های گذشته با مصوبه مجلس 40 درصد اختصاص داشت به پذیرش بومی اختصاص دادیم و با اعمال این تغییرات، بومی گزینی در سال جاری از 14/68 درصد به 2/72 درصد افزایش یافت.

نحوه تاثیر معدل در کنکور 87

وی اظهار داشت: تاثیر معدل در کنکور سراسری در سال گذشته به صورت نمره کل لحاظ می شد و 15 درصد معدل کتبی دیپلمه های سال های 85-84 در نمره کل آزمون سراسری تاثیر داده می شد و به دلیل برخی مشکلات در رقابت و آمار، سال آینده نوع تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور تغییر می کند. در این راستا سوابق تحصیلی سال سوم دبیرستان که امتحانهای آنها به صورت نهایی برگزار می شود، به صورت تراز شده و بر اساس ضوابط دروس تخصصی و عمومی در کنکور لحاظ می شود. بر این اساس تاثیر سوابق تحصیلی در سال آینده به نوع دیپلم و گروه های آموزشی مرتبط بستگی پیدا می کند.

به گزارش مهر، خدایی در مورد آمار تعداد داوطلبانی که دیپلم آنها متناسب با گروه آزمایشی کنکور سراسریشان است، گفت: 98 درصد دیپلمه های ریاضی، 91 درصد دیپلمه های علوم انسانی و 7/97 درصد دیپلمه های علوم تجربی متناسب با نوع دیپلم خود در گروه های آزمایشی کنکور شرکت می کنند.

وی با اشاره به حذف طرح آ.ت .ت از کنکور کارشناسی ارشد افزود: طرح آ. ت. ت به دلیل اینکه در تمامی رشته های کنکور کارشناسی ارشد اعمال نمی شد، تاثیر عمده ای نداشت و به دلیل برخی دلایل دیگر حذف شد اما سازمان سنجش با بحث تفاوت دانشگاهها در زمینه اعمال معدل کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد موافق است.

خدایی در مورد آمار پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی افزود: 23/2 درصد دانشجویان دانشگاه آزاد در سال گذشته و 69/1 درصد دانشجویان این دانشگاه امسال در مقطع ارشد دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند. 84/2 درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور نیز در سال گذشته و 75/2 درصد دانشجویان پیام نور در سال جاری موفق به پذیرش در مقطع ارشد دانشگاه های دولتی شدند.

همچنین دانشگاه صنعتی شریف بالاترین درصد قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال جاری را نسبت به شرکت کننده های خودش داشته است.

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد 87

در کنکور کارشناسی ارشد سال 86، میانگین معدل دانشجویان دانشگاههای دولتی 15، دانشگاه پیام نور 09/14، غیرانتفاعی 69/15 و آزاد 66/14 بوده است که با توجه به تصمیم وزارت علوم مبنی بر تاثیر 20 درصدی معدل کارشناسی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به صورت تراز شده، میانگین معدل دانشجویان این دانشگاهها تغییر می کند.

وی در توضیح معدل تراز شده و تاثیر آن در کنکور کارشناسی ارشد سال آینده گفت: مبنای اصلی این طرح این است که معدل داوطلبان در هر دانشگاه و رشته تحصیلی تراز شود یعنی معدل داوطلبان دانشگاه تهران در رشته تحصیلی ریاضی با کل فارغ التحصیلان این رشته در دانشگاه تهران در نظر گرفته شود.