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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

باحضور احمدی نژاد؛

انبار نفت اردبیل افتتاح شد

شرکت پالایش و پخش انبار نفت جدید استان اردبیل به نام آیت الله مروج اردبیلی دقایقی پیش توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل ، این انبار نفت با 12 مخزن ذخیره سازی و قابلیت توزیع 115 هزار مترمکعب فرآوردهای نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، گاز ، احداث شده است.

این فرآورده ها از ترمینال تبریز و توسط خط لوله 228کیلومتری به این انبار انتقال داده می شود.

انبار نفت جدید اردبیل  توانایی ذخیره سازی  ظرفیت 35 هزار بشکه فرآورده های بنزین ، نفت سفید و گاز را دارد .

رئیس جمهور پیش از افتتاح این انبار از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.

وی تا ساعتی دیگر در یکی از روستاهای محروم استان اردبیل حضور می یابد .

کد مطلب 590744

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