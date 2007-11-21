انبار نفت اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل ، این انبار نفت با 12 مخزن ذخیره سازی و قابلیت توزیع 115 هزار مترمکعب فرآوردهای نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، گاز ، احداث شده است.

این فرآورده ها از ترمینال تبریز و توسط خط لوله 228کیلومتری به این انبار انتقال داده می شود.

انبار نفت جدید اردبیل توانایی ذخیره سازی ظرفیت 35 هزار بشکه فرآورده های بنزین ، نفت سفید و گاز را دارد .



رئیس جمهور پیش از افتتاح این انبار از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.



وی تا ساعتی دیگر در یکی از روستاهای محروم استان اردبیل حضور می یابد .