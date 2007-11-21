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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

دنیرو از صاحب یک نگارخانه شکایت می‌کند

دنیرو از صاحب یک نگارخانه شکایت می‌کند

وکلای رابرت دنیرو قصد دارند از صاحب یک نگارخانه که 12 تابلو نقاشی پدر او را بدون اجازه وی واگذار کرده، شکایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیویورک دیلی نیوز گزارش داد این تابلوها که اثر پدر دنیرو است، جزو 50 تابلویی بود که لارنس سالاندر صاحب نگارخانه‌های های سالاندر ـ اُرایلی در قبال بدهی‌های خود به یک نگارخانه ایتالیایی واگذار کرده است. او که اخیرا ورشکسته شده بین 50 تا 100 میلیون دلار بدهی دارد.



رابرت دنیرو

نمایندگان حقوقی دنیرو در بیانیه‌ای آورده‌اند: "این گالری به جای آنکه نقاشی‌ها را به نمایندگی از دنیرو بفروشد، از آن به عنوان راهی برای پرداخت بدهی‌های خود به گالری ایتالیایی استفاده کرد." دنیرو در جریان این معامله نبوده و در حال حاضر مقامات فدرال اتهامات سالاندر را بررسی می‌کنند.

پدر دنیرو که نام او نیز رابرت بود، تبار ایتالیایی و ایرلندی داشت و به سبک آبستره اکسپرسیونیستی کار می‌کرد. او سال 1993 در 71 سالگی درگذشت. دنیرو 64 ساله به زودی در فیلم "فرانکی ماشین" دوباره با مایکل مان همکاری می‌کند. این دو پیشتر در سال 1995 در "مخمصه" کنار هم قرار گرفته بودند. دنیرو که امسال "استارداست" را روی پرده داشت، شش بار نامزد اسکار و دو بار برای "پدرخوانده 2" و  "گاو خشمگین" برنده آن شده است.

کد مطلب 590755

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