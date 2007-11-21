به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در نشست خبری برنامه ریزی و اجرای " گفتمان دینی جوان" امروز چهارشنبه 30 آبان ماه با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی با یک رویکرد جدید نسبت به موضوع ترویج فرهنگ دینی، تبلیغات و معارف اسلامی برنامه های جدید و جذابی را در دستور کار خود و در صدر مأموریتهای محوله دارد، اظهار داشت: برنامه غنی سازی اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان اگر چه پیشینه ای طولانی از روزهای آغازین تأسیس سازمان دارد، اما امروز با سبکی جدید و نام " هسته های فرهنگی جوان" به عنوان یک حرکت نو و جذاب با برگزاری برنامه های فرهنگی، اردو، مسابقات و جشنواره های فرهنگی در سطح کشور برگزار می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از برنامه هایی که سازمان تبلیغات اسلامی از دو سال پیش آغاز کرده و با نیازسنجی نیازمندیهای جامعه به این نتیجه رسید که امروز مهمترین مشکل و دغدغه در جامعه جوان ما، موضوع دینداری و مسائل اعتقادی و بحث شبهات، سؤالات و ابهاماتی است که روزانه جوانان ما با انبوهی از آنها از طریق سایتها، رسانه های داخلی و خارجی، اشخاص و آثار مکتوب کتاب، جزوه و مقاله با آن مواجه هستند.

حجت الاسلام نیک نژاد با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون نسبت به این مسئله تدبیری اندیشیده نشده است، یادآور شد: عدم پاسخگویی به این سؤالات باعث شد جوانان نتوانند پاسخ مناسبی بیابند و گریز از دین ( دین گریزی) مطرح شود. اما با توجه به اینکه خداباوری و دین باوری در فطرت همه مردم و به خصوص قشر پاک طینت جوان وجود دارد، حضور پر شور و با نشاط جوانان در برنامه های مذهبی، معنوی و مناسک دینی و ملی چون دعای عرفه، اعتکاف، مراسم احیای شبهای قدر در مساجد و مراکز دینی حکایت از عمق دینی و التزام عملی جوانان به اعتقادات دینی دارد.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه از تهدیدهای جدی که جوانان ما را هدف قرار داده است، به ویژه با ایجاد شبهه و سؤال پیرامون مسائل دینی که سعی در خارج کردن آنها از هویت خود دارند، نباید غافل شد، افزود: بحران هویت از دغدغه های جوانان است که سازمان تبلیغات اسلامی برای رفع این مشکل، متناسب با توانمندیهای که دارد اقدام به برگزاری گفتمان دینی جوان نموده است و بر اساس پیش بینی ها، در 6 ماهه دوم سال 86 بیش از 800 گفتمان دینی در مدارس و در مساجد ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می کند.

وی پاسخ به شبهات فکری، اعتقادی و سیاسی جوانان، حجاب و عفاف اسلامی، عرفان و نحله های انحرافی، زن و خانواده، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، آسیبهای اجتماعی، مهارتهای زندگی، مناسبتهای دینی و ملی را از جمله بحثهایی مطرح کرد که در این نشستها مورد بررسی قرار می گیرند .

حجت الاسلام نیک نژاد با اشاره به اینکه بیش از 100 استاد حوزه و دانشگاه در این گفتمانها حضور دارند که ضمن طرح موضوع به سؤال مخاطبین نیز پاسخ می دهند، یادآور شد: در سال گذشته 200 گفتمان داشتیم و امسال به 800 گفتمان ارتقاء دادیم که مورد استقبال اولیا و مربیان و به ویژه دانشگاهیان و مدارس قرار گرفت.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه تعداد و نوع سؤالات ما را تا حدودی به نیاز جوانان و خلاء فکری آنها آشنا و رهنمون ساخته است، گفت: پرسمان "گفتمانهای دینی" در تحکیم مبانی اعتقادی جوانان نقش بسیاری داشته است. سازمان نیز به عنوان اولین سازمان پاسخگو به سؤالات و شبهات فعالیت می کند که غیر از برنامه های سابق، بخشهای سنتی و مدرن را با هم تلفیق کرده و در مراکز آموزشی و دانشگاهی از آن بهره برده است.

وی تصریح کرد: طی این دو ماه حدود 150 گفتمان برگزار شده است که سعی در بحثهای ایجابی دارد و در راستای تعمیق اعتقادات جوانان نسبت به آموزهای دینی و تأثیرپذیری آنها از اسلام برگزار می شود، چرا که فقدان شناخت آموزه های دینی است که منجر به تأثیرپذیری آنها می شود و با توجه به ظرفیت شناساندن اسلام و جامعیت آن باید در برنامه های کشور از آن بهره مند شد.