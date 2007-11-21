این هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "این نمایشگاه را به درخواست چند نفر از گالری‌دارهای آمریکایی که چند وقت پیش به ایران آمده بودند برپا می کنم که مخارج رفت و برگشت و بیمه آثار را حبیب‌الله صادقی سرپرست موزه هنرهای معاصر تقبل کرده است."

شیشه‌گران افزود: "برای این نمایشگاه در پائیز سال آینده 20 تابلو نقاشیخط آماده خواهم کرد، البته نسبت به قطع و اندازه تعداد تابلوها کمتر یا بیشتر خواهد شد. بعد از پایان تابلوها سه ماه پیش از برپایی نمایشگاه آنها را با هماهنگی دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و مسئولان برپاکننده این نمایشگاه به نیویورک ارسال می‌کنم."

وی که به تازگی از سفر به کشورهای سوئد و فرانسه بازگشته، در این باره نیز گفت: "در این کشورها پیشنهاد برپایی نمایشگاه داشتم که به احتمال زیاد نمایشگاهی در یکی از شهرهای سوئد به نام لوند خواهم داشت."