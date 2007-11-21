جهت گیری برنامه ارتقای هویت دینی و ملی به سمت مشارکت خودجوش جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت موضوع هویت جوانان و با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه ها به این مسئله اظهار داشت: لازم است که شرح وظایف دستگاه های اجرایی مطالعه شود و همچنین مروری بر برنامه‌های سابق دستگاه ها در حوزه ارتقای هویت دینی و ملی جوانان صورت گیرد تا به این ترتیب برنامه ای عملیاتی و متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های دستگاه ها تنظیم شود.

وی بر اجرای برنامه هایی برای شناخت و ایجاد دلبستگی جوانان نسبت به آرمان ها و ارزش ها تاکید کرد و گفت: اردوهایی که با هدف آشنایی جوانان با مراکز معنوی و علمی کشور برگزار می شوند، تاثیر مطلوبی بر هویت یابی آنان خواهند داشت. در این راستا وزارت آموزش و پرورش کشور یکی از مراکز اصلی تاثیر گذار بر هویت جوانان است.

رئیس ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با اشاره به اهمیت غرور ملی اظهار داشت: شهدا منابع عظیم تولید هویت و الگو در جامعه هستند در این راستا لازم است که برای شناخت مفاخر کشور، بسیج ملی شکل گیرد و برای تحقق برنامه ارتقای هویت دینی و ملی جوانان سازمان های مردم نهاد جوانان و تشکل های سراسری، در فضایی جوانانه تولید هویت های ناب را تجربه کنند.