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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۵۶

مهلت ارسال متون مسابقه تئاتر دانشگاهی تمدید شد

زمان ارسال متون به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی یا جایزه اکبر رادی در یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران تا 20 آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد دبیرخانه این جشنواره با توجه به درخواست دانشجویان مهلت ارسال متون به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی را به مدت 20 روز تمدید کرد.

آثار برگزیده این بخش توسط دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منتشر می‌شود. بخش نمایشنامه‌نویسی برای موضوع محدودیتی ندارد، اما آثار ارسالی باید نوشته دانشجویان باشد. علاقمندان باید نمایشنامه‌های خود را به صورت تایپ شده در سه نسخه همراه با فایل Word روی لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 590765

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