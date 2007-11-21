تبلیغ دانش آموزی بر طلاب واجب عینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: آیت الله مکارم شیرازی در دیدار طلاب جوان مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان با اشاره به حساسیت کار تبلیغ دانش آموزی گفت: با توجه به اینکه هم اکنون خلا در این زمینه به حد واجب کفائی نرسیده است، تبلیغ دانش آموزی برای طلاب جوان واجب عینی است.

وی افزود: مساله تبلیغ دانش آموزی از نیازهای مهم در کشور است که طلاب باید این کمبود را جبران کنند و همه مدارس استان ها را زیرنظر بگیرند و با شناسایی استعدادهای درخشان کار تبلیغی خود را به صورت مستمر ادامه دهند.

این مرجع تقلید خواستار توجه بیشتر به تبلیغ جوانان ونوجوانان شد و گفت: جوانان برای پذیرش حق بیش از دیگران استعداد دارند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دانش آموزان در دوره جوانی و نوجوانی هنوز شخصیتشان شکل نگرفته است، گفت: باید سراغ جوانان بروید، زیرا جوانان مبدا حرکت، نشاط و تحول هستند.

بر اساس این گزارش وی اظهار داشت: کسانی که پای پرچم امام خمینی (ره) سینه می زدند، جوانان بودند و در تمام صحنه های انقلاب اسلامی از جمله تسخیر لانه جاسوسی و حضور در جبهه های 8 سال دفاع مقدس حضور فعال داشتند.

آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اگردشمن جوانان را از دست ما بگیرد، پشتوانه انقلاب اسلامی خالی و آسیب پذیر خواهد شد. امروز دشمنان در تلاش هستند که جوانان را از راه تزلزل عقائد، شبهه افکنی، فسادهای اخلاقی از ما بگیرند و اگر غفلت کنیم خسارات سنگینی برای ما به وجود خواهد آورد.