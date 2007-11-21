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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

تبلیغ دانش آموزی بر طلاب واجب عینی است

تبلیغ دانش آموزی بر طلاب واجب عینی است

مساله تبلیغ دانش آموزی از نیازهای مهم در کشور است که طلاب باید این کمبود را جبران کنند و همه مدارس استان ها را زیرنظر بگیرند و با شناسایی استعدادهای درخشان کار تبلیغی خود را به صورت مستمر ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: آیت الله مکارم  شیرازی در دیدار طلاب جوان مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان با اشاره به حساسیت کار تبلیغ دانش آموزی گفت: با توجه به اینکه هم اکنون خلا در این زمینه به حد واجب کفائی نرسیده است، تبلیغ دانش آموزی برای طلاب جوان واجب عینی است.

وی افزود: مساله تبلیغ دانش آموزی از نیازهای مهم در کشور است که طلاب باید این کمبود را جبران کنند و همه مدارس استان ها را زیرنظر بگیرند و با شناسایی استعدادهای درخشان کار تبلیغی خود را به صورت مستمر ادامه دهند.

این مرجع تقلید خواستار توجه بیشتر به تبلیغ جوانان ونوجوانان شد و گفت: جوانان برای پذیرش حق بیش از دیگران استعداد دارند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دانش آموزان در دوره جوانی و نوجوانی هنوز شخصیتشان شکل نگرفته است، گفت: باید سراغ جوانان بروید، زیرا جوانان مبدا حرکت، نشاط  و تحول هستند.

بر اساس این گزارش وی اظهار داشت: کسانی که پای پرچم امام خمینی (ره) سینه می زدند، جوانان بودند و در تمام صحنه های انقلاب اسلامی از جمله تسخیر لانه جاسوسی و حضور در جبهه های 8 سال دفاع مقدس حضور فعال داشتند.

 آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اگردشمن جوانان را از دست ما بگیرد، پشتوانه انقلاب اسلامی خالی و آسیب پذیر خواهد شد. امروز دشمنان در تلاش هستند که جوانان را از راه تزلزل عقائد، شبهه افکنی، فسادهای اخلاقی از ما بگیرند و اگر غفلت کنیم خسارات سنگینی برای ما به وجود خواهد آورد.

کد مطلب 590784

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