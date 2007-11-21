بهره برداری از آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت

علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی و مطالعات کارشناسی صورت گرفته قرار است به تدریج و در آینده تعدادی از پارکهای بزرگ تهران که قابلیت اجرای آب نمای موزیکال را دارند ، به این تکنولوژی تجهیز شوند .

وی با بیان اینکه آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت ، دومین آب نمای موزیکال شهر تهران است که با تلفیق نور ، صدا و حرکت موزون آب ، موجب زیبایی بصری محیط پارک و بهره مندی شهروندان از این زیبایی می شود ، افزود : اولین آب نمای موزیکال در پارک آزادگان واقع در جنوب شهر تهران به بهره برداری رسید که خوشبختانه با استقبال چشمگیری از سوی شهروندان تهرانی و به خصوص اهالی منطقه مواجه شد .

وی ادامه داد: طرح ایجاد آبنمای موزیکال در پارک بزرگ آزادگان واقع در میدان افسریه جنب پارک آبی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان پارکها و بهره مندی از تکنولوژی های روز دنیا در این زمینه به اتمام رسیده و پس از نصب دستگاههای مرتبط و ایجاد سکوهای تماشاگران در حال حاضر مورد استفاده علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است .

مختاری با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها و مطالعات کارشناسی برای تجهیز تعدادی از پارکهای بزرگ شهر تهران که قابلیت اجرای آب نمای موزیکال در آنها وجود داشته باشد، در حال انجام است تصریح کرد: در این راستا آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت به عنوان دومین آب نمای موزیکال قطعا تا پایان امسال آماده افتتاح واستفاده شهروندان تهرانی خواهد بود.