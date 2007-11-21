  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

تا پایان سال صورت می‌گیرد؛

بهره برداری از آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت

بهره برداری از آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران از بهره برداری آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت تا پایان امسال خبر داد.

علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی و مطالعات کارشناسی صورت گرفته قرار است به تدریج و در آینده تعدادی از پارکهای بزرگ تهران که قابلیت اجرای آب نمای موزیکال را دارند ، به این تکنولوژی تجهیز شوند .

وی با بیان اینکه آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت ، دومین آب نمای موزیکال شهر تهران است که با تلفیق نور ، صدا و حرکت موزون آب ، موجب زیبایی بصری محیط پارک و بهره مندی شهروندان از این زیبایی می شود ، افزود : اولین آب نمای موزیکال در پارک آزادگان واقع در جنوب شهر تهران به بهره برداری رسید که خوشبختانه با استقبال چشمگیری از سوی شهروندان تهرانی و به خصوص اهالی منطقه مواجه شد . 

وی ادامه داد: طرح ایجاد آبنمای موزیکال در پارک بزرگ آزادگان واقع در میدان افسریه جنب پارک آبی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان پارکها و بهره مندی از تکنولوژی های روز دنیا در این زمینه به اتمام رسیده و پس از نصب دستگاههای مرتبط و ایجاد سکوهای تماشاگران در حال حاضر مورد استفاده علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است .

مختاری با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها و مطالعات کارشناسی برای تجهیز تعدادی از پارکهای بزرگ شهر تهران که قابلیت اجرای آب نمای موزیکال در آنها وجود داشته باشد، در حال انجام است تصریح کرد: در این راستا آب نمای موزیکال دریاچه پارک ملت به عنوان دومین آب نمای موزیکال قطعا تا پایان امسال آماده افتتاح  واستفاده شهروندان تهرانی خواهد بود.

کد مطلب 590785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها