بسیج تضمین کننده وحدت اقتدار و امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار در این پیام با اشاره به مقاومت، پایداری، شجاعت و از خود گذشتگی رزمندگان بسیجی در طول هشت سال دفاع مقدس از بسیجیان به عنوان مدافعان حقیقی میهن اسلامی و اسوه تلاش و فداکاری یاد کرد.

وزیر دفاع در پیام خود با بیان اینکه بسیج نه تنها در عرصه دفاع از سرحدات کشور و دفاع تجاوز بعث عفلقی نقش منحصر به فردی ایفا کرد، می افزاید: بسیج با حضور در پایگاه های مقاومت سراسر کشور به عنوان شبکه ای نیرومند و منسجم حافظ امنیت و آرامش مردم است.

در این پیام همچنین آمده است نقش بسیج در دوران پس از جنگ نیز، نقش سازنده و پویایی بوده است و امروز جای جای ایران بزرگ صحنه خدمات و فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی و آبادانی کشور است.

سردار نجار رمز ماندگاری بسیج و تداوم حضور ارتباط مستمر و گسترده بسیج با مردم را به پایبندی به خط امام و رهبری معظم انقلاب، حفظ ایمان و معنویت، زنده نگاه داشتن ارزش های دفاع مقدس در روش و منش، تلاش برای کسب آمادگی و ارتقا دانش و بینش دانسته و تاکید کرده است شادابی و نشاط بسیج در سایه همدلی، وحدت وانسجام به دست می آید.

وزیر دفاع با توجه به اهمیت نقش و جایگاه بسیج در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت نهم را برای پشتیبانی همه جانبه از بسیج اعلام کرد.

در بخش پایانی این پیام سردار نجار با گرامیداشت یاد و خاطره معمار وموسس بسیج و ارتش بیست میلیونی حضرت امام خمینی و همه شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان بسیجی تصریح کرد: حضور، پویایی و پایایی بسیج و بسیجیان تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، تضمین کننده بنیه دفاعی، اقتدار و امنیت ملی کشور است.