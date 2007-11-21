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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

وزیر دفاع:

بسیج تضمین کننده وحدت اقتدار و امنیت ملی است

بسیج تضمین کننده وحدت اقتدار و امنیت ملی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج با انتشار پیام با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را نهادی مردمی وانقلابی خواند که حضرت امام خمینی (ره) با تاسیس آن دفاع همه جانبه را عینیت بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار در این پیام با اشاره به مقاومت، پایداری، شجاعت و از خود گذشتگی رزمندگان بسیجی در طول هشت سال دفاع مقدس از بسیجیان به عنوان مدافعان حقیقی میهن اسلامی و اسوه تلاش و فداکاری یاد کرد.

وزیر دفاع در پیام خود با بیان اینکه بسیج نه تنها در عرصه دفاع از سرحدات کشور و دفاع تجاوز بعث عفلقی نقش منحصر به فردی ایفا کرد، می افزاید: بسیج با حضور در پایگاه های مقاومت سراسر کشور به عنوان شبکه ای نیرومند و منسجم حافظ امنیت و آرامش مردم است.

در این پیام همچنین آمده است نقش بسیج در دوران پس از جنگ نیز، نقش سازنده و پویایی بوده است و امروز جای جای ایران بزرگ صحنه خدمات و فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی و آبادانی کشور است.

سردار نجار رمز ماندگاری بسیج و تداوم حضور ارتباط مستمر و گسترده بسیج با مردم را به پایبندی به خط امام و رهبری معظم انقلاب، حفظ ایمان و معنویت، زنده نگاه داشتن ارزش های دفاع مقدس در روش و منش، تلاش برای کسب آمادگی و ارتقا دانش و بینش دانسته و تاکید کرده است شادابی و نشاط بسیج در سایه همدلی، وحدت وانسجام به دست می آید.

وزیر دفاع با توجه به اهمیت نقش و جایگاه بسیج در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت نهم را برای پشتیبانی همه جانبه از بسیج اعلام کرد.

در بخش پایانی این پیام سردار نجار با گرامیداشت یاد و خاطره معمار وموسس بسیج و ارتش بیست میلیونی حضرت امام خمینی و همه شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان بسیجی تصریح کرد: حضور، پویایی و پایایی بسیج و بسیجیان تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، تضمین کننده بنیه دفاعی، اقتدار و امنیت ملی کشور است.

کد مطلب 590787

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