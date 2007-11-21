جشنواره شگفتی های خلقت در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان کرج دومین مرحله جشنواره شگفتی های خلقت را در نخستین روز آذرماه در کرج برگزار می کند.

در این مرحله انواع حشرات از سوی کارشناسان برای 200 نفر از برگزیدگان مرحله اول که دانش آموزان پایه پنجم هستند، تشریح می کنند.

استفاده از انواع میکروسکوپ ها به منظور بررسی حشرات، برپایی آزمون از کتاب های مربوط به حشرات، بازدید از نمایشگاه مربوط به حشرات و برنامه های شاد و علمی از جمله برنامه های مرحله دوم جشنواره شگفتی های خلقت خواهد بود.

در این مرحله از جشنواره بیش از 800 اثر با مضامین گوناگون از سوی علاقمندان شرکت خواهند داشت.