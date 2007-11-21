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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

آقایی درگفتگو با مهر مطرح کرد:

اصلاح طلبان دو لیست انتخاباتی "پیشنهادی" و "اولویت دار " ارائه می کنند

اصلاح طلبان دو لیست انتخاباتی "پیشنهادی" و "اولویت دار " ارائه می کنند

عضو کمیته امور استان های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از تهیه دو لیست با عنوان "پیشنهادی" و "اولویت دار" در آستانه انتخابات مجلس هشتم خبر داد.

هدایت آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: در حال حاضر تمامی لیست های احزاب و گروه های اصلاح طلب، لیست هایی "پیشنهادی" هستند که طی آن احزاب درون جبهه اصلاحات، لیست افراد کارآمد و با تجربه ای را که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم اصلح می دانند را پیشنهاد می کنند.

وی افزود: بنابراین، لیست اولیه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم "لیست پیشنهادی" است و لیست نهایی اصلاح طلبان پس از مرحله ثبت نام و اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها مشخص می شود.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ادامه داد: اصلاح طلبان پس از مشخص شدن نتایج بررسی صلاحیت ها و اطمینان از کاندیداتوری افراد پیشنهادی خود برای انتخابات مجلس هشتم، "لیست اولویت دار" خود را خواهند بست.

به گفته آقایی، احزاب و گروه های اصلاح طلب در تهران تاکنون بیش از 200 کاندیدای پیشنهادی خود برای انتخابات مجلس هشتم را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان معرفی کرده اند.

عضو کمیته امور استان های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در ادامه با بیان اینکه ستادهای ائتلاف استانی در همه استان های کشور تشکیل شده است، گفت: این ستادها تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا لیست های خود را ببندند.

کد مطلب 590794

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