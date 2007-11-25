انتقاد مدیرعامل شرکت نقت آذربایجان غربی از اختصاص سهمیه بنزین به شرکت های دولتی

علی اصغر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، سهمیه ویژه ماهانه بنزین آذربایجان غربی را یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر اعلام کرد و افزود: این سهمیه متعلق به افراد و مشاغل خاص است که متاسفانه به برخی شرکتهای دولتی نیز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال جاری از نظر تامین سوخت هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: با توجه به اعلام سهمیه‌ ها و ذخیره ‌سازی در زمستان امسال در ارتباط با فرآورده‌ های نفتی مشکلی نخواهیم داشت.

وی افزود: ‪ ۱۴‬درصد توزیع نفت کشور با بیش از یک میلیارد لیتر در سال در این استان توزیع می‌ شود که از این نظر آذربایجان غربی در مصرف نفت سفید مقام نخست کشور را دارد.

وی سرانه بنزین را نیز ‪ ۳۰۷‬لیتر برای آذربایجان غربی ذکر کرد و ادامه داد: در مصرف بنزین نیز این استان رتبه هفتم را داراست.