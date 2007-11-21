مدیریت قبلی شهرداری بیش از 61 درصد وامهای ازدواج را پرداخت نکرده است

معاون مالی - اداری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد : در دوره قبلی مدیریت شهرداری تهران برآورد پرداخت وام ازدواج برای 140 هزار نفر شده بوده و این در حالی بود که 260 هزار نفر جهت دریافت این وامها در آن برهه زمانی ثبت نام شدند.

وی با اشاره به ثبت نام افراد متقاضی وام ازدواج بیشتر از برآوردها تصریح کرد : 160 هزار نفر از متقاضیان وام ازدواج در دوره فعلی مدیریت شهرداری وام خود را دریافت کرده اند و وام 100 هزار نفر نیز در دوره قبلی پرداخت شده است.

دکتر حسین پورزرندی یادآور شد : تنها تاکنون 50 درصد وامهای ازدواج شهرداری بازپرداخت شده است و با در نظر گرفتن افزایش میزان ازدواج و با توجه به اینکه منابع مالی جدیدی برای شهرداری ایجاد نشده است ، اعتبار شهرداری متناسب با تقاضا نیست.

معاون شهردار تهران افزود : مجموعا 130 میلیارد تومان توسط شهرداری برای وامهای ازدواج پرداخت شده است که 65 میلیارد آن از منابع شهرداری و 65 میلیارد نیز از منابع مؤسسه اعتباری شهر بوده است.