قبوض گاز ماهانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت در امور گاز امروز در جمع مدیران شرکت های گاز استانی افزود: شرکت ملی گاز ایران در سال جاری با مشترکان پرمصرف همانند نیروگاه ها و صنایع در صورت عدم پرداخت بدهی های معوق برخورد خواهد کرد و نسبت به قطع گاز آنها اقدام می کند.

سید رضا کسایی زاده افزود: بدین ترتیب مشترکان پرمصرف ملزم به کاهش مصرف گاز و رعایت الگو و دامنه تعریف شده برای مصرف می شوند و مصرف خود را بهینه می کنند.

وی افزود: به منظور بهینه شدن مصرف گاز در فصل زمستان از این پس قبوض مصرف گاز یا صورت حسابها به صورت ماهانه صادر می شود تا بدین ترتیب مصر ف کننده از وضعیت مصر ف گاز خود آگاه شده و از سویی دیگر صورت حسابهای شرکت ملی گاز ایران نیز که در راستای اجرای طرح های توسعه ای به کار گرفته می شود سریعتر وصول می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مهلت پرداخت برای گاز بها نیز به 15 روز می رسد. معاون وزیر نفت در امور گاز حجم بدهی نیروگاه ها به شرکت ملی گاز ایران را 900 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: بودجه مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران در سال جاری 5 میلیارد و 800 میلیون دلار است که از این میزان فقط 3 میلیارد دلار آن به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: از سه میلیارد و 200 میلیون دلار اعتبار اختصاص داده شده به این شرکت نیزیک میلیارد و 500 میلیون دلاراز محل تامین مالی یا فاینانس و بیع متقابل، 25 درصد دریافت یارانه و مابقی منابع داخلی تامین می شود.

کسایی زاده از دریافت شش تریلیون ریال یارانه گاز در سال جاری و 570 میلیون دلار از سوی شرکت نیکو خبر داد و تصریح کرد: این شرکت با تامین منابع مالی مورد نیاز به تعهدات سفرهای استانی کاملا پایبند است.

وی گفت: شرکت ملی گاز نیازمند به تامین منابع مورد نیاز خود است زیرا نمی تواند بیش از حجمی که گاز تولید می کند مشترک بپذیرد.

وی با اشاره به زیان ده بودن شرکت های گاز استانی از سویی و واگذاری آنها به بخش خصوصی از سویی دیگر، تصریح کرد: به منظور حل این مشکل کمیته ای ویژه برای وصول مبالغ قبوض گاز ایجاد شده تا شرکت های گاز استانی به عنوان بنگاه های اقتصادی نسبت به وصول قبوض خود در اسرع وقت اقدام کنند.

کسایی زاده در ادامه از عدم کمبود گاز در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی چند فاز از پارس جنوبی همانند 9 و 10 و 6 تا 8 پارس جنوبی در سال آینده با مشکل کمبود گاز مواجه نخواهیم بود؛ به عبارتی دیگر سال آینده شرکت ملی گاز ایران شکوفا می شود.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه برای شرکت ملی گاز ایران به منظور انجام پروژه های در حال اجرا و گسترده شدن شبکه های این شرکت الزامی است ، تاکید کرد تا 20 ساله آینده این شرکت باید 6 تا 7 میلیارد دلار سرمایه جذب کند.