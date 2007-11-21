تصویب طرح نظام دامپروری اساس حل مشکلات این بخش خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کمالی ظهر امروز در ششمین همایش علمی پژوهشی زنبور عسل کشور اظهار داشت: این طرح هم اکنون به صورت ماده 85 در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است که 15 ماده آن در این کمیسیون به تصویب رسیده که اغلب به معنای تصویب در صحن علنی مجلس نیز هست.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع زنبور عسل نیز جزء طرحهای تحقیقاتی است که در این طرح گنجانده شده است.

کمالی عنوان کرد: نقشه زنبورداری کشور باید مبتنی بر ظرفیتهای هر منطقه تعریف و مشخص شود تا بر اساس آن بتوان به افزایش کمی و کیفی تولید با راهکارهای عملی پرداخت.

وی تاکید کرد: تصویب طرح نظام دامپروری کشور پایه و اساس حل مشکلات دامپروری در بخشهای مختلف است که امید می رود با نظر مساعد نمایندگان مجلس محقق شود.

رئیس موسسه تحقیقات علومی دامی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت ارتقاء دانش زنبورداران عنوان کرد: تاکنون زنبورداری به صورت دانشگاهی تدریس نشده است و تنها برخی از رشته ها چند واحد درسی در قالب حشره شناسی و ... در این خصوص می گذرانند.

وی یادآور شد: در همین راستا و با هدف جبران کاستیهای موجود 32 دوره کاردانی زنبورداری و یک دوره کارشناسی مختص بحث زنبورداری ایجاد شده و بخش وسیعی از دانشجویان در این رشته جذب شده اند.

کمالی ادامه داد: در هفته ترویج کشاورزی و سایر اوقات سال نیز تلاش می شود با آموزش روستاییان در قالب کارگاه های آموزشی ضعفهای علمی این قشر برطرف شود.

وی شناسایی و درمان بیماریها و آفات زنبورداری را امری لازم و ضروری دانست که نیازمند مشارکت شبکه دامپزشکی و موسسه رازی است.

ششمین همایش علمی پژوهشی زنبور عسل کشور به مدت دو روز در موسسه تحقیقات علومی دامی کشور برگزار شده است.

این همایش با حضور 250 نفر از کارشناسان زنبورداری، تولیدکنندگان ،محققان و اساتید دانشگاهی به بررسی آخرین یافته های علمی در مورد زمینه زنبورعسل می پردازد.