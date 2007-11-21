آکادمی والیبال و فوتبال در باشگاه پیکان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کارخانه سرپرست باشگاه پیکان ضمن بیان این مطلب گفت: باشگاه های ما به جای جذب بازیکنان درجه دو و سه می توانند ده ها بازیکن خوب در رشته های مختلف پرورش دهند. در حالیکه برای این کار هزینه معادلی صرف می شود.

وی افزود: در ارتباط با مربیان خارجی هم باید همه جوانب را مورد توجه قرار داد. ورزش ما بیش از مربی خارجی به مدرسین آگاه نیاز دارد تا اطلاعات و آگاهی مربیان را به روز شود.

کارخانه راجع به تیم فوتبال پیکان اظهارداشت: برای رتق و فتق امور مربوط به فوتبال حدود 120 جلسه تشکیل داده و حتی گاهی اوقات روزانه 18 ساعت صرف این کار کرده ام. با کادر فنی و بازیکنان تیم هم جلساتی را داشتیم و سعی شده است با استفاده از تمامی امکانات و روحیه مطلوب به دیدار رقبای خود برویم.

سرپرست باشگاه پیکان با اشاره به بازی های فوتبال حذفی باشگاه های کشور تصریح کرد: فردا در قالب این رقابت ها دو دیدار برگزار می کنیم. تیم پیکان در ورزشگاه اختصاصی خود به مصاف شهرداری انزلی می رود و تیم سمند هم در اهواز با استقلال روبه رو می شود.