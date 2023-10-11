لباس مورد علاقه دیوید بکهام خشم طرفداران پاریس را برانگیخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید بکهام در طول دوران حرفه‌ای خود که در سال ۲۰۱۳ در ۳۸ سالگی به پایان رسید، در برخی از بزرگترین باشگاه‌های جهان از جمله منچستریونایتد، رئال مادرید، لس آنجلس گلکسی، آث میلان و پاری سن ژرمن بازی کرد. او در بزرگترین تیم‌های جهان پیراهن‌هایی به تن کرد که ماندگار و افسانه‌ای شده‌اند.

بکهام در گفت‌وگویی که با شبکه نتفلیکس انجام داد درخصوص به یادماندنی‌ترین لباس در میان تیم‌های فوتبال صحبت کرده و گفته است لباسی که در ذهن او ماندگار شده است لباس یکی از تیم‌های سابقش نیست.

او گفت وقتی نوجوان بودم لباس تیم المپیک مارسی را خیلی دوست داشتم: «پیراهن مورد علاقه من از دهه ۹۰؟ پاسخ من بحث برانگیز خواهد بود، زیرا من در پایان دوران حرفه‌ای برای پاری سن ژرمن بازی می‌کردم، اما پیراهن سفید مارسی با آن ۳ خط آبی رنگی که روی آن بود به یادماندنی ترین لباس برای من است».

لباسی که بکهام از آن صحبت کرده است لباس تیم مارسی در سال ۱۹۹۳ است که با آن موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا شدند.

تیم‌های المپیک مارسی و پاری سن ژرمن از رقبای سنتی در فرانسه هستند و این صحبت‌های مالک کنونی اینترمیامی ممکن است خشم هواداران پاریسی را برانگیزد.