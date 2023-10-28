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۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳

در شهرستان کهگیلویه؛

جولان سگ های ولگرد در شهر دهدشت/ شهرداری پیگیری کند

جولان سگ های ولگرد در شهر دهدشت/ شهرداری پیگیری کند

دهدشت_ جولان سگ های ولگرد در حاشیه و در دل شهر دهدشت به موضوعی جدی تبدیل شده است که می طلبد متولیان نگاهی ویژه به این مسئله داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا در شهر دهدشت روز و شب، محله و خیابان فرقی ندارد و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان حضور سگ‌های ولگرد را در نزدیکی خود احساس کرد.

آنچه بنظر می‌رسد متولیان امر تاکنون چاره و راهکاری برای این مشکل که قطعاً روز به روز بزرگ‌تر می‌شود نداشته و ساده از این موضوع عبور می‌کنند.

این در حالی است که با افزایش زاد و ولد و رشد جمعیت این حیوان با مشکل کمبود غذا روبرو می‌شود و حضور سگ‌های ولگرد در محلات مسکونی و پارک‌ها بوضوح پررنگ‌تر خواهد شد.

جولان سگ های ولگرد در شهر دهدشت/ شهرداری پیگیری کند

همچنین برخی شهروندان با تفکر دادن غذا به این حیوانات باعث آسیب به روند طبیعی حیات آنها و تهدیدی جدی از نظر آسیب و بیماری نیز برای شهروندان می‌شوند.

این موضوع در حالی است که چندین مورد گاز گرفتگی و انتقال بیماری در سطح کشور توسط شبکه‌های بهداشت و درمان گزارش شده است.

در این راستا می‌طلبد شهرداری دهدشت با نگاهی اصولی و کارشناسی شده و بدون اقدام به کشتار نسبت به کنترل جمعیت سگ‌ها اقدام کند

کد مطلب 5908266

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