جولان سگ های ولگرد در شهر دهدشت/ شهرداری پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا در شهر دهدشت روز و شب، محله و خیابان فرقی ندارد و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان حضور سگ‌های ولگرد را در نزدیکی خود احساس کرد.

آنچه بنظر می‌رسد متولیان امر تاکنون چاره و راهکاری برای این مشکل که قطعاً روز به روز بزرگ‌تر می‌شود نداشته و ساده از این موضوع عبور می‌کنند.

این در حالی است که با افزایش زاد و ولد و رشد جمعیت این حیوان با مشکل کمبود غذا روبرو می‌شود و حضور سگ‌های ولگرد در محلات مسکونی و پارک‌ها بوضوح پررنگ‌تر خواهد شد.

همچنین برخی شهروندان با تفکر دادن غذا به این حیوانات باعث آسیب به روند طبیعی حیات آنها و تهدیدی جدی از نظر آسیب و بیماری نیز برای شهروندان می‌شوند.

این موضوع در حالی است که چندین مورد گاز گرفتگی و انتقال بیماری در سطح کشور توسط شبکه‌های بهداشت و درمان گزارش شده است.

در این راستا می‌طلبد شهرداری دهدشت با نگاهی اصولی و کارشناسی شده و بدون اقدام به کشتار نسبت به کنترل جمعیت سگ‌ها اقدام کند