محمد نشاط درباره روند تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "حدود 10 درصد از فیلمبرداری "قرنطینه" باقی مانده و تاکنون همه بازیگران اصلی فیلم جلو دوربین رفته اند. بهروز افخمی هم همزمان تدوین را شروع کرده که تاکنون حدود 35 درصد از کار به پایان رسیده است. افخمی با وسواس تدوین می‌کند، اما قول کار را به موقع به پایان برساند."

وی با اشاره به نقش و گریم متفاوت عطاران و خاطره حاتمی در "قرنطینه" گفت: "به جرات می‌گویم این نقش متفاوت‌ترین کار عطاران خواهد بود و همین تفاوت موجب شده او با توجه به کوتاهی نقش آن را بپذیرد. عطاران به قدری قدرتمند و توانا ظاهر شده که در صورت راهیابی فیلم به بخش مسابقه جشنواره یکی از بخت‌های اصلی دریافت سیمرغ بلورین خواهد بود. حاتمی هم بسیار متفاوت در این فیلم بازی کرده است."

"قرنطینه" نخستین ساخته سینمایی منوچهر هادی است که در آن بازیگرانی چون حمید گودرزی، افسانه بایگان، رضا رویگری و نیوشا ضیغمی بازی دارند. این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و بر مبنای فیلمنامه مشترک سعید دولتخانی و هادی جلو دوربین رفته است.