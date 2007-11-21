عرضه نسخه جدید نرم افزار تبادل ایمیل و یک نرم افزار دائمی توسط نوکیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار تبادل ایمیل نوکیا با عنوان Mail for Exchange Nokia که نسخه 2.1 آن عرضه شده است از فناوری ActiveSync مایکروسافت به منظور ربط دادن کارت پستی وارد شده به ایمیل، دفتر تلفن و سرفصلهای نرم افزارهای مایکروسافت میان سرورهای Microsoft Exchange و تلفن های همراه نوکیا استفاده می کند.

این راه حل ایمیل از پروتکل فناوری بی سیم "مایکروسافت اکتیو سینک" در "مایکروسافت اکس چنج سرور 2003 " استفاده می کند و در سایت نوکیا در دسترس قرار دارد.

براساس گزارش کاتاوب، علاوه بر نسخه به روز شده این نرم افزار، همچنین این شرکت نرم افزار دائمی 21.0.001 را برای تلفن همراه N95 عرضه کرده است که می تواند حافظه و دستیابی به برخی از عملکردهای جدید مدل N95 با 8 گیگابایت حافظه داخلی را بهبود بخشد.

از میان عملکردهای این نرم افزار دائمی مناسب N95 می توان به جعبه جستجو روی دسک تاپ فعال در اینترنت، جستجو در پخش کننده موسیقی و راهنمای انتخاب NGage اشاره کرد.