ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه ها تخریب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین رمضانی زاده بر لزوم حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از وقوع سیلاب تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به وقوع سیلاب در سال ۱۴۰۱ در شهرستان رفسنجان که منتهی به بروز مشکلات و خسارات قابل توجه شد، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مسیرهای ورودی وخروجی رودخانه‌ها آزاد و مفاد قانون توزیع عادلانه آب رعایت شود تا با عبرت گرفتن از حوادث ناشی از سیل سال‌های قبل، دیگر شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.

این مقام قضائی ضمن تقدیر از اقدامات اخیر شهرداری و اداره آب منطقه‌ای، متذکر شد: تمامی دستگاه‌ها بایستی به کمک شهرداری بیایند وبا ایجاد سیل بند موقت در پشت شهرک جهاد باعث هدایت آب‌های جاری به داخل رودخانه شوند.

این مقام قضائی افزود: در خصوص واگذاری‌های انجام شده در حریم و بستر رودخانه‌ها تعدادی دادخواست حقوقی از ناحیه اشخاص حقیقی به طرفیت شهرداری رفسنجان در دادگستری مطرح شده که با مدنظر قرار دادن قوانین موضوعه، در اسرع وقت تعیین تکلیف خواهند شد.