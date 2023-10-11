تکلیف مداری و قانونمندی رویکرد محوری فراجا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی شامگاه سه شنبه در نشست کمیسیون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: لباس مقدس پلیس و توفیق خدمت در فراجا امانتی است که از شهدای گرانقدر به ما رسیده است که مایه مباهات است.

وی ضمن قدردانی از تعامل و همفکری مردم فهیم و انقلابی استان مرکزی با پلیس و دیگر دستگاه‌های و نهادهای اجرایی این استان، به منظور تأمین امنیت مطلوب استان مرکزی گفت: اکنون اهمیت کار کارکنان پلیس، در حفظ امنیت مردم بیشتر از هر زمان دیگری محسوس است و برای انجام این وظیفه بسیار مهم، افسران و درجه داران، باید در بالاترین سطح آمادگی قرار گیرند و با برنامه ریزی و استمرار آموزش‌ها، آمادگی مقابله با تهدیدات مختلف دشمن را داشته باشند.

جانشین فرمانده فراجا اقتدار توأم با مهربانی را دستاورد مهم فرماندهی انتظامی کل کشور دانست و اظهار داشت: باید در راستای حفظ این جایگاه و اعتماد مردم تلاشی مضاعف صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی کشور از اقتدار، اقدام به موقع، تکلیف مداری و خودباوری به عنوان فرهنگ سازمانی یاد کرد و گفت: منزلت پلیس، لباس مقدس خدمت است که در سایه انسجام و هم افزایی محقق می‌شود.

سردار رضایی تاکید کرد: تعصب به لباس مقدس خدمت رسانی به مردم از مهمترین ویژگی پلیس انقلابی است و باید در راستای تقویت و توان رزمی کارکنان سازمان و ارتقای جایگاه آنها در عرصه دفاع از امنیت و آسایش مردم تلاش مضاعف صورت پذیرد.

وی به برخی از اقدامات فراجا در زمینه مقابله با قاچاق سلاح و مهمات، دستگیری محکومان فراری، مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در برخی از موارد مانند جمع آوری معتادان متجاهر و بالابردن هزینه جرم برای اراذل و اوباش، باید سایر دستگاه‌ها با پلیس همراهی و تعامل فراگیرتری داشته باشند تا هرگز فردی اجازه تخطی از قانون را به خود ندهد.

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور ضمن تقدیر از فرمانده انتظامی استان مرکزی در راستای ارتقای آمادگی توان رزمی و عملیاتی کارکنان انتظامی استان بیان کرد: عملکرد پلیس مرکزی در اجرای رزمایش امنیت و آرامش و دیگر طرح‌های عملیاتی، مطلوب ارزیابی شده است که این آمادگی، خود نشانگر مدیریت عالی تمامی مسئولان انتظامی استانی، در سایه تدابیر عالی فرماندهی انتظامی و تلاش بی وقفه دیگر فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان مرکزی است.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: با توجه به اینکه استان مرکزی در همجواری هشت استان کشور به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور به شمار می‌رود از اهمیت ویژه ای در تأمین امنیت برخوردار است.

وی بیان کرد: مجموعه فرماندهان و مدیران انتظامی، همواره باید با اشرافیت کامل به اختیارات سازمانی خود در برخورد با هنجارشکنان با اقتدار عمل کنند.

سردار رضایی ضمن تأکید بر لزوم فرهنگ سازی و توجه ویژه به آموزش هدفمند افزود: عمل در راستای آموزه‌های دینی و موازین قانونی در سطح جامعه باید به فرهنگ سازمانی تبدیل شود و بی تردید علاوه بر پلیس، سایر اقشار جامعه در ارتقای امنیت اجتماعی مسئولیت دارند و باید به هنگام وارد صحنه شده و به تکالیف انقلابی و قانونی خود، عمل کنند.