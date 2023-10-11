به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، امیر هاشمی افزود: در فاز اول این طرح، اصناف فعال در بزرگ‌راه‌های شمالی، شامل صنف سنگ‌فروشان، نمایشگاه‌های خودرو، تعویض‌روغنی‌ها، لوازم یدکی‌ها، ابزارآلات، لوازم بهداشتی‌ها، مصالح‌فروشی‌ها و … ساماندهی خواهند شد.

وی اظهار داشت: طی اجرای این طرح، به اصنافی که باعث ایجاد سدمعبر می‌شوند، اخطار داده شده تا قانون سدمعبر را رعایت کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.

هاشمی، از همه صنوفی که این مورد و قوانین را رعایت می‌کنند و نیز همکاران حوزه اجرایی این سازمان که در راه اجرای این طرح و سایر طرح‌های مشابه تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.