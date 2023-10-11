  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۰

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری کرمان خبر داد؛

ساماندهی اصناف فعال در بزرگ‌راه‌ شمالی شهر کرمان

ساماندهی اصناف فعال در بزرگ‌راه‌ شمالی شهر کرمان

کرمان - مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرمان از طرح شناسایی اصناف فعال در بزرگ‌راه‌ شمالی شهر، برای ساماندهی آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، امیر هاشمی افزود: در فاز اول این طرح، اصناف فعال در بزرگ‌راه‌های شمالی، شامل صنف سنگ‌فروشان، نمایشگاه‌های خودرو، تعویض‌روغنی‌ها، لوازم یدکی‌ها، ابزارآلات، لوازم بهداشتی‌ها، مصالح‌فروشی‌ها و … ساماندهی خواهند شد.

وی اظهار داشت: طی اجرای این طرح، به اصنافی که باعث ایجاد سدمعبر می‌شوند، اخطار داده شده تا قانون سدمعبر را رعایت کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.

هاشمی، از همه صنوفی که این مورد و قوانین را رعایت می‌کنند و نیز همکاران حوزه اجرایی این سازمان که در راه اجرای این طرح و سایر طرح‌های مشابه تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

کد مطلب 5908359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار