به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، امیر هاشمی افزود: در فاز اول این طرح، اصناف فعال در بزرگراههای شمالی، شامل صنف سنگفروشان، نمایشگاههای خودرو، تعویضروغنیها، لوازم یدکیها، ابزارآلات، لوازم بهداشتیها، مصالحفروشیها و … ساماندهی خواهند شد.
وی اظهار داشت: طی اجرای این طرح، به اصنافی که باعث ایجاد سدمعبر میشوند، اخطار داده شده تا قانون سدمعبر را رعایت کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.
هاشمی، از همه صنوفی که این مورد و قوانین را رعایت میکنند و نیز همکاران حوزه اجرایی این سازمان که در راه اجرای این طرح و سایر طرحهای مشابه تلاش میکنند، قدردانی کرد.
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