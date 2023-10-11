رقم بدهی استقلال به یک بازیکن خارجی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر مدیر عامل باشگاه استقلال در خصوص بدهی این باشگاه به مدافع برزیلی اظهار داشت: رافائل سیلوا با استقلال قرار داد داشته است و وقتی به او پرداختی نداشتند او به باشگاه زمان داده است تا باشگاه بتواند درخواست ۱۰۰ هزار دلاری را به او پرداخت کند. من نمی دانم وقتی او نوتیف می‌دهد و درخواست ۱۰۰ هزار دلار کرده چرا در اولویت قرار داده نشده است.

وی افزود: باشگاه استقلال با توجه به سهل انگاری دیگران و فسخ شدن قرارداد از سوی سیلوا باید ۸۴۰ هزار دلار به این بازیکن پرداخت کند. این سهل انگاری برای ما گران تمام شده و باعث ضرر باشگاه شده است. قطعا وقتی یک بازیکن خارجی نوتیف می‌دهد ۱۰۰ درصد در اولویت است و باشگاه باید با فوریت پولی را که او درخواست کرده است را بپردازد.

خطیر با اشاره به اینکه مسببان این موضوع باید پاسخگو باشند گفت: من از تمام کسانی که در موضوع سیلوا سهل انگاری کردند به مراجع قضایی شکایت خواهم کرد. چرا باید امروز به دلیل کم کاری دیگران تاوان پس بدهیم. مطمئن باشید من این موضوعات را پیگیری خواهم کرد.