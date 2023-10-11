نسل های جدید انقلاب مقتدرانه آماده دفاع از آرمانهای شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی شامگاه سه شنبه در یادواره سردار شهید امیر حسین ندیری و ۵۸۰ شهید ساوه که در مصلی امام علی (ع) ساوه برگزار شد، گفت: یاد و گرامیداشت شهدا نباید محدود به یادواره‌ها باشد، لبیک شهدا به امام خمینی (ره)، لبیک به امام حسین (ع) است.

وی ادامه داد: به طور حتم مسیر شهدا فراموش نمی‌شوند چرا که حرکت مقام معظم رهبری ادامه دهنده این مسیر است.

جانشین فرمانده فراجا تصریح کرد: امروزه مرزهای انقلاب متصل به بیت اامقدس بوده و به حرمت شهدا مرزهای انقلاب در جهان فراگیر شده است.

سردار رضایی افزود: راه شهدا بستر سازی برای ظهور مهدی (عج) است و هر مانعی که سد راه ظهور شود باید برداشته شود چرا که شهدا در عملیات مختلف حتی با نثار جان خود آکاهانه و هوشمندانه موانع را برطرف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: دفاع هوشمندانه رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، درس عبرتی برای استکبار بود که بداند با جنگ سخت نمی‌تواند به هدف شوم خود علیه ایران اسلامی دست یابد.

سردار رضایی ادامه داد: به همین منظور دشمن از طریق جنگ نرم و با بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها از ارزش‌ها و باورهای دینی بهره گیری کرده اما با هوشیاری مردم و به برکت خون شهدا دشمن همچنان ناکام مانده است.

وی با بیان اینکه توطئه‌های دشمن علیه ملت ایران پایانی ندارد، گفت: شهدا از ما تنها شعار نمی‌خواهند و انتظار شهدا تقویت باورهای دینی و ترمیم آنها است از این رو ترمیم باید با بصیرت انجام شود.

وی افزود: نوع ترفندهای علیه نظام مقدس اسلامی قابل قیاس با گذشته نیست از این رو شهدا از ما انتظار دارند به روز باشیم و با بصیرت تأثیر گذاری ترفندهای دشمنان را خنثی کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور ادامه داد: نسل‌های جدید انقلاب مقتدرانه و جدی تر آماده دفاع از انقلاب هستند و این مهم نتیجه انتقال و اعتماد ارزش‌های شهدا است.

سردار رضایی گفت: شهدا عاشقانه و مومنانه، مرگ سخاوتمندانه را انتخاب کردند از این رو باید جایگاه شهید ندیری ها تبیین شود.

خاطره گویی سردار مهدی صباغی و محمود پاک نژاد از همرزمان شهید امیر حسین ندیری و رونمایی و اجرای سرود حماسه ساز از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.