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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۶:۱۰

تعطیلی مدارس تایباد/زلزله شدید غرب افغانستان شرق ایران را لرزاند

تعطیلی مدارس تایباد/زلزله شدید غرب افغانستان شرق ایران را لرزاند

تایباد- زلزله شدید با قدرت اولیه ۶.۳ ریشتر دقایقی قبل زنده جان افغانستان و مناطق شرقی ایران را لرزاند و موجب تعطیلی مدارس در تایباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله شدید با قدرت اولیه ۶.۳ ریشتر در ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه بامداد، زنده جان افغانستان را لرزاند.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که در مناطق شرقی ایران به ویژه شهرستان تایباد را که نزدیک ترین شهرستان کشور به کانون زمین لرزه‌های شدید ولایت هرات است، لرزاند.

مدارس تایباد تعطیل شد

سرپرست فرمانداری شهرستان تایباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام دستگاه‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده باش هستند، اظهار کرد: با تصمیم شورای آموزش و پرورش جهت کاهش استرس دانش آموزان و خانواده‌های ایشان در شیفت صبح مدارس شهرستان تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 5908414

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